Bitter für Torjäger Nmecha: Das Comeback verschiebt sich

Den siegreichen 3:2-Test seiner Wolfsburger Mannschaft gegen die TSG Hoffenheim konnte er nur als Zuschauer verfolgen: Lukas Nmecha muss sich auf dem Weg zu seinem Comeback weiter gedulden. Es dauert offenbar noch länger als geplant.

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Immerhin: Lukas Nmecha ist mit dabei in Portugal, absolviert seine Reha-Schritte bei der Mannschaft unter der warmen Algarve-Sonne. Jedoch: Sein Plan, schon wieder mit der Mannschaft zu trainieren und fit zu sein am 21. Januar wenn die Saison mit dem Heimspiel gegen Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fortgesetzt wird, hat sich wohl zerschlagen.

Kovac sicher: "Er wird noch Zeit brauchen"

"Bei Lukas ist es noch nicht so, wie wir uns das vorstellen", sagt Trainer Niko Kovac, "er wird noch Zeit brauchen, die wird er auch bekommen."

Bitter für den Torjäger, der in dieser Saison zwölf von 15 Partien absolviert hat (vier Tore, eine Vorlage) und nach dem Teilriss der Patellasehne im vergangenen November eigentlich sehr optimistisch war. Seine Hoffnung im Dezember: "So wie es aussieht", sagte er der WAZ, "werde ich aufgrund der Verletzung kein weiteres Bundesligaspiel mehr verpassen. Es läuft alles nach Plan."

Krankheit stört Comeback-Plan

Der zuletzt auch durch eine Erkrankung durchkreuzt wurde. "Das hat ihn ein bisschen zurückgeworfen", erklärt Kovac, "da haben wir ein bisschen Zeit verloren." Zudem erinnert der Trainer daran, dass es "keine einfache Verletzung gewesen ist". Der Comeback-Plan verschiebt sich.

"Wir hoffen", betont Kovac, "dass er so schnell wie möglich dazukommt und er im Laufe der ersten Spiele zur Verfügung steht." An Mannschaftstraining in Portugal ist aber wohl noch nicht zu denken. "Eher nicht", so der Coach. "Wenn, dann nur in einer reduzierten Form." Das hatte sich Lukas Nmecha ganz anders vorgestellt.