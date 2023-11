Bitter für Gladbach: Jordan-Ausfall gegen Wolfsburg

Es war schon nach dem Abpfiff in Freiburg befürchtet worden, nun herrscht Gewissheit: Jordan muss eine Zwangspause einlegen und steht Borussia Mönchengladbach vorerst nicht zur Verfügung.

Bitterer Abgang: Jordan fehlt den Fohlen "in der kommenden Zeit". Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Die Fohlen haben den Punkt beim SC Freiburg teuer bezahlt. Die detaillierte Untersuchung am Sonntag erbrachte das befürchtete Ergebnis: Jordan wird den Borussen bis auf Weiteres fehlen. Der Stürmer zog sich beim 3:3 im Breisgau eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu. Das gab der fünfmalige Deutsche Meister am Sonntagmittag bekannt.

Sturmtank fehlt mindestens gegen Wolfsburg

Über die genaue Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben. Jordan werde "in der kommenden Zeit nicht zur Verfügung stehen", teilten die Gladbacher mit. Im nächsten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend wird Jordan zuschauen müssen. Anschließend geht es in die Länderspielpause. Am 24. November wartet auf die Fohlenelf dann das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund.

Jordans Formkurve hatte in den vergangenen Wochen klar nach oben gezeigt. Neben seinem Wert als physisch starker "Ankerspieler", so die Bezeichnung von Sport-Geschäftsführer Roland Virkus, zeichnete sich der 27-Jährige zuletzt auch als Torjäger aus. Im DFB-Pokal-Zweitrundenduell mit dem 1. FC Heidenheim am Dienstag waren Jordan beim 3:1-Erfolg zwei Treffer gelungen. Am Samstag in Freiburg traf er per Kopfball zum 1:1-Ausgleichstreffer und wurde dann in der Strafstoßaktion, die zur 3:1-Führung durch Julian Weigl führte, von Freiburgs Philipp Lienhart strafstoßwürdig gefoult. In dieser Szene verletzte sich Jordan auch. In der 43. Spielminute musste die Leihgabe von Union Berlin schließlich den Platz verlassen und wurde gegen Robin Hack ausgewechselt.

Erhält Cvancara eine Chance?

Für das Wolfsburg-Spiel bieten sich für Trainer Gerardo Seoane vor allem zwei Möglichkeiten auf der Neunerposition an. Tomas Cvancara (drei Bundesligatore und ein Assist an den ersten vier Spieltagen) könnte wieder eine Chance von Beginn an erhalten, allerdings zeigte sich beim tschechischen Nationalspieler nach der Einwechslung in Freiburg erneut, dass ihn die kleineren Verletzungen zuletzt aus dem Rhythmus gebracht haben. Daher könnte Seoane auch das Vorziehen von Alassane Plea auf die Neun in Betracht ziehen, wenngleich der Franzose eigentlich lieber aus der etwas tieferen Position heraus agiert