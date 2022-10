Bitter für Burrow und die Bengals: Chase fällt wochenlang aus

Die Cincinnati Bengals und Quarterback Joe Burrow müssen für mehrere Wochen ohne Star-Receiver Ja’Marr Chase auskommen.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wird Chase von einer Hüftverletzung zu einer Pause auf unbestimmte Zeit gezwungen. Von vier bis sechs Wochen ist die Rede. Der Bengals-Star hatte am Donnerstag nicht trainiert und war auf dem "Injury Report" aufgetaucht.

Die Beschwerden waren beim Receiver erstmals beim 30:26 bei den New Orleans Saints in Week 6 aufgetaucht. Beim 35:17 über die Atlanta Falcons, in dessen Vorfeld Chase nur eingeschränkt trainiert hatte, verschlimmerte sich die Situation offenbar.

Auch wenn eine Operation dem Vernehmen nach nicht nötig ist, dürften die Bengals den 22-Jährigen demnächst auf die "Injured Reserve"-Liste setzen, wodurch er mindestens vier Spiele zuschauen müsste.

Burrow geht seine wichtigste Anspielstation verloren

Bitter für den AFC-Champion des Vorjahres, dessen Offense gerade ins Rollen zu kommen schien. Nun muss Burrow ohne seine wichtigste Anspielstation auskommen. Mit seinem alten LSU-Kumpel Chase verbindet den Quarterback seit College-Zeiten eine besondere Chemie. Gemeinsam bilden sie eines der explosivsten Duos der NFL.

In bislang 22 Regular-Season-Spielen verbuchte Chase in seiner Karriere 2060 Receiving Yards, seine 368 Receiving Yards in den Play-offs waren vergangene Saison Rekord für einen Rookie.

Am Montagabend treten die Bengals (4:3) im "Battle of Ohio" bei den Cleveland Browns (2:5) an. In der AFC North liegen derzeit die Baltimore Ravens (5:3) vorne, die sich zum Auftakt von Week 8 am Donnerstag bei den Tampa Bay Buccaneers durchsetzten.