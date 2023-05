Bittencourts Gelb-Glück: "Dann wird er mich auch leben lassen"

Da habe er schon "Glück gehabt", sagt Leonardo Bittencourt selbst, dass er beim 1:1 gegen den 1. FC Köln nicht vom Platz gestellt wurde. Wieso der Werder-Profi die Entscheidung letztlich trotzdem für vertretbar hielt.

Nur etwa sieben Minuten lagen zwischen dem Foul per langem Bein an FC-Profi Florian Kainz, für das Leonardo Bittencourt mit einer Gelben Karte verwarnt wurde, und der Grätsche in der 40. Minute gegen Jan Thielmann. Trotzdem hatte der Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen dieses Handicap "gar nicht mehr so richtig im Kopf, ich habe das echt ausgeblendet".

Dass Schiedsrichter Robert Hartmann das zweite Einsteigen nicht mal als Foul wertete, durfte aller Voraussicht nach lediglich mit einer vergleichbaren Konstellation beim Kölner Dejan Ljubicic zu tun gehabt haben. Der Österreicher hatte in der 12. Minute - für einen Kontakt an Bittencourt übrigens - bereits ebenfalls Gelb gesehen und war in der 29. Minute zudem mit einem Foul gegen Werders Jens Stage in Erscheinung getreten. Mit einem Lachen sagte Bittencourt im Nachhinein nun über sein eigentliches Foul gegen Thielmann: "Ich habe mir gedacht, wenn Ljubicic kein Gelb-Rot gesehen hat, dann wird er mich auch leben lassen."

Tatsächlich hat der 29-Jährige die zwei Gelben Karten gegen sich und den Kölner jeweils als zu hart empfunden: "Und ich denke, der Schiedsrichter hat es dann für beide Seiten gut gehändelt und beide Fouls zusammengerechnet. Deswegen hat er das durchgehen lassen."

Bittencourt: "Mein Spiel ist an der Grenze"

Dass Referee Hartmann aber durchaus auch anders hätte entscheiden können, ist Bittencourt bewusst ("Man hätte bei der Grätsche wahrscheinlich Gelb zeigen müssen"), rückblickend sei er somit zur Erkenntnis gekommen, "dass das nicht so clever von mir war - da habe ich Glück gehabt".

Allerdings hatte offenbar nicht nur der Werder-Profi den Eindruck, dass die Grundstimmung auf dem Platz ein solches Handeln notwendig gemacht hätte. "Die Art und Weise des Spiels war jetzt nicht so, dass man auf beiden Seiten einen Spieler hätte runterstellen müssen - so etwas kann ein Spiel ja auch kaputt machen", betonte Bittencourt, zumal es sich um "keine groben Fouls" gehandelt habe, "bei denen man sagt: Die Jungs müssen jetzt duschen gehen."

Weiterhin keine zwei Gelbsperren in einer Saison

Angesprochen auf die Anzahl seiner Gelben Karten in dieser Saison, weiß Bittencourt jedenfalls gut Bescheid: "Ich stehe bei neun." Und im teaminternen Vergleich? "Bin ich auf jeden Fall vorne mit dabei." Gleichauf mit Niklas Stark; Amos Pieper (zehn) führt die Statistik an. Bittencourt führt zu seiner Verteidigung an, dass "sicher auch welche dabei waren, die keine Gelbe Karten waren", andererseits räumt er auch offen ein: "Klar, mein Spiel ist ein Stück weit an der Grenze, das weiß ich und das war schon immer so, dass ich viele Gelbe Karten gesehen haben."

Wert legt der Bremer dennoch auf folgende Feststellung: "Zweimal in einer Saison gesperrt war ich noch nie - und dieses Jahr habe ich das auch wieder geschafft."