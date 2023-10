Bittencourt: "Wenn andere uns das nicht zutrauen, dann ist das uns relativ egal"

Die Niederlagenserie geht weiter beim SV Werder Bremen. Und dennoch zeigten sich Trainer Ole Werner und Leonardo Bittencourt stolz über das Gezeigte in Dortmund. Klar ist aber auch: Es braucht Punkte in absehbarer Zeit.

Die dritte Bundesliga-Niederlage am Stück kassiert, im Keller stecken geblieben und der noch spielenden Konkurrenz die Möglichkeit eröffnet, die eigene Lage noch weiter zu verschärfen: Der SV Werder Bremen hat nach der jüngsten Länderspielpause ergebnistechnisch an die vorherigen Wochen angeknüpft.

Sicherlich enttäuschend. Auf der anderen Seite kramten die Beteiligten nach dem 0:1 bei der weiterhin unbesiegten und ganz oben mitspielenden Borussia aus Dortmund direkt das Positive hervor. Und da gab es abgesehen vom Endresultat wirklich einiges, wie etwa Ole Werner im Gespräch mit DAZN anmerkte. Der SVW-Coach war schlicht zufrieden mit dem Verhalten seiner Mannschaft, vor allem mit der verrichteten Arbeit in der Defensive und dem cleveren Zustellen von Räumen über weite Teil der 90 Minuten.

"Schade" fand Werner das Ergebnis deshalb, auch wenn die BVB-Spieler weit mehr Offensivaktionen verbucht hatten und gerade das Gegentor von Julian Brandt mit cleverem Stellungsspiel zu verhindern gewesen wäre. "Wir haben ein bisschen wenig Druck auf den Ball gehabt in dem Moment", analysierte der Bremer Trainer diesbezüglich. Im Zweifel in der Kette hinten bleiben hätte er sich etwa vom rausrückenden Milos Veljkovic gewünscht - ebenso wie mehr Druck auf Vorlagengeber Emre Can durch Jens Stage. "Das ist in dem Fall schiefgegangen."

Werner wusste aber: "Du kannst in 90 Minuten nicht alles verhindern. Trotzdem bitter, dass wir am Ende wegen dieser Szene verlieren."

Bittencourt: "Wir wussten, dass wir heute hier ein gutes Spiel zeigen können"

Diese Enttäuschung über das knappe 0:1 teilte auch der an diesem Freitag wieder mal in die Startelf gerückte Leonardo Bittencourt, der zuallererst den externen Werder-Kritikern, die nichts anderes als eine (womöglich klare) Niederlage von den Grün-Weißen in Dortmund erwartet hatten, etwas indirekt antwortete: "Wenn andere uns das nicht zutrauen, dann ist das uns relativ egal. Wir wissen, was in uns steckt. Wir wussten, dass wir heute hier ein gutes Spiel zeigen können."

Er fand schlicht, dass "wir es über weite Strecken richtig gut gemacht haben, haben es den Dortmundern sehr schwer gemacht. Am Ende war es glaube ich ein Weltklasse-Pass und ein schönes Tor", was den Unterschied für ihn ausgemacht habe.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass gerade die Offensivabteilung der Norddeutschen zu wenig Durchschlagskraft entwickelt hatte. "Ein bisschen Sauberkeit" habe er vermisst, weil hier nach etlichen Balleroberungen immer wieder Räume vorhanden, diese aber kaum genutzt und schon gar nicht in große Chancen umgewandelt worden waren. Am Ende hatten womöglich nur Bittencourt selbst mit einem Kopfball (14. Minute) und Joker Justin Njinmah (82., Parade von Gregor Kobel) Möglichkeiten auf Werder-Tore.

"Wenn man keine Mannschaft wäre, dann ..."

Steht mit Werder nach acht Spieltagen mit nur sechs Punkten und schon sechs Niederlagen da: Ole Werner. IMAGO/pepphoto

Ein möglicher Grund für die fehlende Griffigkeit im letzten Drittel laut Bittencourt: "Wenn du die ganze Zeit nur verteidigst, ist es schwierig, dann auch den letzten Pass noch perfekt zu spielen. Aber die Möglichkeiten waren da." Man hätte es nur besser ausspielen müssen, "so waren es nur Halbchancen".

Grund für Panik sehe der 29-Jährige aber nicht, gerade weil innerhalb des Teams alles im Lot sei: "Intern ist es relativ ruhig. Verlieren tut natürlich keiner gerne. Aber wir wissen, welchen Weg wir machen wollen - deswegen müssen wir auch ruhig bleiben. Wir haben ein Stück weit einen kleinen Umbruch in der Mannschaft. Die Unruhe kommt aber eher von außen. Denn wenn man keine Mannschaft wäre, dann kann man nicht so auftreten in Dortmund, wie wir das gemacht haben."

"Deswegen", so Bittencourt abschließend, "ist es umso bitterer, dass wir keinen Punkt mitnehmen. Denn es ist ein Sport, wo man Punkte braucht."