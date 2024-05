Bittencourt über "das, was keine Sau in Bremen von uns erwartet hätte"

Trotz achtbarem Auftritt in Leipzig ist das 1:1 für eine Europa-Qualifikation von Werder wohl zu wenig. Leonardo Bittencourt hatte einen Platzsturm in Bremen schon vor Augen.

Für Leonardo Bittencourt (re.) & Co. wird es in Sachen Europa sehr schwer. IMAGO/Jan Huebner

Lob gab es bereits vor der Partie von gegnerischer Seite. "Ich habe mit einem Leipziger Co-Trainer gesprochen, der meinte: 'Ihr macht das richtig gut'", berichtete Leonardo Bittencourt: "Und dass wir es dann so perfekt in der ersten Hälfte machen, damit haben sie wahrscheinlich auch nicht gerechnet."

Die 1:0-Halbzeitführung belegte einen zunächst blitzsauberen Auswärtsauftritt des SV Werder Bremen, mit dem sich die Gäste auch nach der Steigerung RBs im zweiten Durchgang immer noch zufrieden gaben: "Da immer alle auf uns draufhauen, würde ich sagen: Beglückwünschen wir uns einfach", sagte auch Bittencourt über das Remis, mit dem er sich jedenfalls "besser" arrangieren konnte "als letzte Woche".

In Kombination mit dem 2:2 vom vergangenen Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach hat die jüngste Ausbeute von nun zwei Punkten die Chancen jedenfalls schwinden lassen, um sich am letzten Spieltag noch für Europa qualifizieren zu können.

Bittencourt: "…dann hättest du jetzt 41 Punkte gehabt"

"Wenn du zu Hause gegen Gladbach gewonnen hättest gegen eine Mannschaft, die nicht viel geboten hat, die nicht viel wollte und die keine gute Saison spielt", haderte Bittencourt rückblickend, "dann hättest du jetzt 41 Punkte gehabt".

Und eine andere Aussicht darauf, dass "du nächste Woche auf jeden Fall einen Platzsturm gehabt hättest", wie der Mittelfeldspieler befand. Zumindest falls Werder zum Saisonabschluss gegen den VfL Bochum tatsächlich ins internationale Geschäft einziehen und zugleich "das" erreichen würde, was laut Bittencourt "keine Sau in Bremen von uns erwartet hätte".

Dass theoretisch immer noch die Möglichkeit besteht, dass Werder mit einem Sieg noch an mehreren Teams in der Tabelle vorbeiziehen könnte, weiß auch der 30-Jährige: "Ja, die Chance ist noch da. In den letzten Wochen lag es auch nicht in unserer Hand, aber die Teams über uns scheinen ja auch nicht zu gewinnen."

"Ich glaube, dass wir ein Stück weit Eier haben"

Am kommenden Wochenende werde in Bremen "die Hütte noch mal brennen", kündigte Bittencourt an, der aktuell von einem "Riesenspaß" bei Werder sprach: "Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen so gespielt haben, wie Mannschaften von oben das nicht von uns erwartet haben. Dass wir ein Stück weit Eier haben, Fußball zu spielen. Dass jeder den Ball haben möchte und wir unsere Stafetten haben", so der Profi: "Hut ab vor der Mannschaft."