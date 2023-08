"Bitte, bitte mehr Qualität in der neuen Saison"

In seinem Gastbeitrag für den kicker wünscht sich Andreas Möller mehr Qualität in der Bundesliga. Der Welt- und Europameister sagt außerdem, welche Entwicklung er in ganz Europa bedenklich findet - und wer um den Titel mitspielen wird.

Von Andreas Möller

Dieses spektakuläre Finale der 60. Bundesligasaison haben wir noch heute vor Augen. Den Last-Minute-Titel des FC Bayern, die Entscheidungen um Europa-League- und Conference-League-Teilnahmen, um Klassenerhalt, Relegation und den direkten Abstieg - alle am 34. Spieltag.

Diese Attraktivität der Bundesliga wünsche ich mir auch vor dem Start in ihre 61. Saison. Und dazu bitte, bitte: mehr Qualität in den bevorstehenden 306 Spielen. Die Spannung bis zum Finale der vergangenen Saison hatte ja weniger etwas mit der Klasse der Mannschaften zu tun denn mit den Schwächeperioden der Dortmunder im Spätherbst 2022, den Krisen der Münchner im Frühjahr 2023, dem verkorksten Saisonstart von RB Leipzig, der dürftigen Hinrunde von Bayer Leverkusen und der in der Rückrunde schwächelnden Frankfurter Eintracht.

Das ist eine bedenkliche Entwicklung im gesamten europäischen Fußball

Davon profitierten Klubs wie Union Berlin und der SC Freiburg, die trotz ihrer viel geringeren finanziellen Möglichkeiten eben diesen Schwankungen nicht unterworfen waren und auf hohem Level durch die Saison zogen. Qualität hängt ursächlich von dem Leistungsniveau der Führungsspieler ab. Mit wenigen Ausnahmen blieben die meisten unter ihnen über die 34 Etappen zum Teil deutlich unter ihren Möglichkeiten; das spiegelte sich eben und gerade auch in der schwachen Saisonbilanz der Nationalmannschaft .

Mehr Qualität hat auch etwas mit mehr Qual zu tun, wie es Felix Magath einst formuliert hat. Wie groß ist dafür die Bereitschaft? Diese Frage beschäftigt mich zunehmend, wenn jetzt schon 25 Jahre junge Spieler in die Liga nach Saudi-Arabien wechseln. Da erkenne ich keine Karriereplanung. Vermisse die Gier, einen großen Titel in einer Topliga, in einem europäischen Wettbewerb oder mit dem jeweiligen Nationalteam gewinnen zu wollen. Da geht es allein darum, wie kann ich mich möglichst früh finanziell total absichern. Das ist eine bedenkliche Entwicklung im gesamten europäischen Fußball. Wenn ein Spieler gegen Ende seiner Karriere noch die Petrodollar mitnimmt, von mir aus. Aber mit 25 Jahren? In die Fußballgeschichte werden diese Spieler nicht eingehen …

In Kane Bayerns Wunderheiler zu sehen, wäre eine Bürde

Harry Kane hat schon ein gutes Stück Geschichte in seiner Laufbahn geschrieben, ist ein Idol in England und weit über die Grenzen hinaus bekannt. Der Hype um seinen Transfer hat die Vorfreude auf den Bundesligastart erhöht. Doch in ihm den Wunderheiler des FC Bayern zu sehen, wäre eine gewaltige Bürde für den Torjäger. Bei den Bayern steht Thomas Tuchel ab jetzt richtig unter Druck, nach der mit dem Last-Minute-Titel gerade noch mit einem Erfolg beendeten Saison 2022/23 und aktuell nach der Niederlage im Supercup gegen Leipzig.

Akzeptiert die Mannschaft komplett so stark den Trainer wie zum Beispiel zu Zeiten von Ottmar Hitzfeld? München, Dortmund und Leipzig sind meine Titelfavoriten, Bayer Leverkusen ein Geheimfavorit mit Trainer Xabi Alonso, der eine absolute Bereicherung für die Bundesliga ist, und mit einem sehr starken Kader. Freiburg mit Kultcoach Christian Streich, Frankfurt mit dem ehrgeizigen Bundesliga-Trainerneuling Dino Toppmöller und Union Berlin, das mit Trainer Urs Fischer und Manager Oliver Ruhnert zwei Topkräfte in der Führung hat, werden wieder um internationale Plätze kämpfen.

In den geringen Erwartungen an die Nationalelf liegt eine Chance

Die EURO 2024 in Deutschland wird nach Abpfiff dieser Bundesligasaison angepfiffen. Es wird auf Jahre und vielleicht Jahrzehnte das letzte Topereignis im Männerfußball in unserem Land sein. Obwohl die Enttäuschung um die Leistungen unserer Nationalelf seit einiger Zeit groß ist und die Erwartungen folglich niedrig sind, bin ich von einer insgesamt begeisternden Europameisterschaft fest überzeugt.

In den aktuell geringen Erwartungen an das Team von Bundestrainer Hansi Flick liegt auch eine Chance, wenn dieses in Fahrt kommen sollte. Die Identität der Spieler mit dem Nationalteam muss jetzt jeder zu jeder Zeit spüren. Die Kernmannschaft muss möglichst schnell zu 75 Prozent stehen, eine Hierarchie für jeden Fußballanhänger erkennbar sein. Für Experimente ist kein Platz mehr! Ob in der Bundesliga oder in der Nationalelf, die Spieler müssen sich dem Druck stellen und absolut fokussiert sein auf ihren Beruf.