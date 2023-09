"Bist du auf einer Insel oder willst du weiter Fußball spielen?"

Vor dem Duell von Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen bemüht Neuzugang Josuha Guilavogui eine Bibelgeschichte. Und trifft damit genau den Nerv des Underdogs.

Will in Mainz noch mal angreifen: Josuha Guilavogui. IMAGO/regios24

"Bayer 04 ist momentan die beste Mannschaft der Liga", glaubt Guilavogui, "Leverkusen spielt überragenden Fußball, aber sie werden nicht das ganze Jahr gewinnen. Die Geschichte von David und Goliath ist ja schon mal passiert …" Das Duell zwischen dem Schlusslicht und dem Tabellenzweiten am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) findet wegen des vom FSV ausgerufenen Familienspieltags vor großer Kulisse statt, bis auf einige VIP-Tickets sind alle 33.305 Karten verkauft.

Wie lange der 33-Jährige mitwirken kann, ist indes noch unklar, in den Kader will Bo Svensson seinen neuen Defensivspieler auf jeden Fall beordern. "Für jemanden, der länger nicht im Mannschaftstraining war, hat er einen guten Fitnessstand", stellt der 05-Trainer fest. Bis die Fitness bei 100 Prozent ist, könnte es bis nach der Länderspielphase dauern. Am Samstag gegen Leverkusen und am darauffolgenden Freitag in Gladbach wird die löchrige Abwehr also wohl in der Startformation noch ohne ihre neue Nummer 23 auskommen müssen, die vor allem die anfällige Dreierkette stabilisieren soll.

"Ich hatte einen Plan im Kopf, der nicht funktioniert hat"

Guilavogui will sich möglichst schnell einbringen. Nachdem der Deal mit Mainz perfekt war, forderte er sofort die Aufzeichnung der bisherigen Spiele an, um sich in die neue Aufgabe einzuarbeiten. Sie scheint ganz nach seinem Geschmack zu sein, nachdem er beim VfL Wolfsburg ein Angebot für die neue Saison abgelehnt und eigentlich ankündigt hatte, nicht mehr in der Bundesliga zu spielen. Das Gefühl, gebraucht zu werden, vermisste Guilavogui beim VfL zunehmend, auch wenn er "als Vereinslegende" verabschiedet wurde. Bevor er in Mainz unterschrieb, hatte er die Wolfsburger Verantwortlichen Marcel Schäfer und Niko Kovac informiert. Das Wiedersehen mit dem VfL am 17. und 34. Spieltag wird für den Profi nun ein ganz besonderer Moment.

Zunächst war ein Wechsel in die japanische erste Liga zu Vissel Kobe im Gespräch. "Ich hatte einen Plan im Kopf, der nicht funktioniert hat. Dann habe ich mich im August ein bisschen verletzt, hatte also ein bisschen Pech, wie auch Mainz Pech gehabt hat, und am Ende haben sich unsere Wege gekreuzt", so Guilavogui. Als sein ehemaliger VfL-Trainer Martin Schmidt eine Kurznachricht schickte mit dem Inhalt "Josh, bist du auf einer Insel oder willst du weiter Fußball spielen?" ließ die Antwort von Guilavogui nicht lange auf sich warten. Die Lust "am schönsten Sport der Welt" hat er auch mit 33 Jahren nicht verloren.