Bisseck spielt sich bei der U 21 in den Fokus

Yann Aurel Bisseck durfte in der U 21 zur zweiten Hälfte gegen Polen ran. Der Dänemark-Legionär machte mit einem gelungenen Debüt auf sich aufmerksam.

Die etablierten Kräfte hatten so ihre Probleme. Sowohl der schon gegen Ungarn unsicher wirkende Bochumer Armel Bella-Kotchap als auch Schalkes Malick Thiaw wackelten in der deutschen Innenverteidigung gegen die um ihre letzte EM-Chance kämpfenden Polen. Also warf Trainer Antonio Di Salvo am Dienstag zur Pause einen weiteren Neuling ins kalte Wasser.

"Als Innenverteidiger eingewechselt zu werden in so einem rassigen Spiel, ist manchmal schwer, aber ich wusste, worauf es ankommt. Ich musste stabil in den Zweikämpfen sein, auch wenn die erste Aktion nicht ganz geklappt hat, kam ich danach in den Rhythmus. Ich habe diese Saison endlich viel gespielt und glaube, dass es für den Start sehr ordentlich war", fand Bisseck, der der deutschen Abwehr zu mehr Stabilität und Körperlichkeit verhalf und einige brenzlige Situationen entschärfen konnte.

Der Hüne (1,96 m) hat einen gehörigen Schlingerkurs hinter sich in seiner bislang unsteten Karriere. Das hatte auch mit seinem Körper zu tun, der mittlerweile zu einer wirkungsvollen Waffe gereift ist. "Ich hatte viele Verletzungsprobleme wegen des Wachstums", erklärt Bisseck, "ich glaube, körperlich bin ich angekommen. Ich hatte eine Menge Probleme, mein Körper musste nachjustieren, das hat endlich geklappt." Lange störte das enorme Längenwachstum die Koordination und die Belastungsresistenz. Das brachte die Entwicklung des gebürtigen Kölners, der schon vor fünf Jahren bei den FC-Profis debütiert hatte, gehörig ins Stocken. Auch im Nationaldress, zuletzt hatte Bisseck vor vier Jahren für die deutsche U 19 gespielt.

Über Aarhus zurück zum DFB

Also ging das Tingeln auf Leihbasis los. Holstein Kiel, Roda Kerkrade in den Niederlanden, Vitoria Guimaraes in Portugal, schließlich Aarhus in Dänemark. "Als ich vor einigen Jahren erstmals bei den Profis gespielt habe, hatte ich auch nicht gedacht, dass ich jemals in Dänemark spielen werde", versichert Bisseck, "aber nach der erneut verletzungsgeplagten Saison in Portugal habe ich mich fragen müssen, wie der Weg weitergeht. In Dänemark gab es halt Aarhus, da hatte ich schon eine Beziehung zum Trainer. Dort habe ich mich super wohlgefühlt, wollte dort den nächsten Schritt und konstant Spiele machen, gesund bleiben."

Das ist ihm gelungen. Zwar konnte der Erstligist nur so gerade eben die Klasse halten, bot dem Talent aber die erforderliche Spielpraxis, die ihn nun sogar zurück in den Fokus des DFB brachte. "Deshalb kann ich nur jedem raten, dass man von Dänemark oder anderen Ländern nicht abgeschreckt sein muss", so Bisseck, "man kann auch so den Weg in die Nationalmannschaft finden."

Bisseck und "der nächste Karriereschritt"

Aarhus hat den gereiften Abwehrspieler nach einer Leihe mittlerweile fest an sich gebunden. Dennoch soll Dänemark nur ein Zwischenschritt sein. "Ich will natürlich unfassbar gerne wieder in Deutschland spielen in der Bundesliga. Ich hoffe, dass dieses Spiel meinen Namen ein bisschen hat aufblitzen lassen, damit der eine oder andere Verein aufmerksam wird. Aber erst konzentriere ich mich auf die Saison in Dänemark", so Bisseck, "wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre der nächste Karriereschritt, in eine der Top-Fünf-Ligen zu wechseln. Aber man muss sehen, wie realistisch das ist."

Nachdem die koordinativen Defizite behoben sind, feilt der 21-Jährige nun intensiv an den spielerischen Inhalten. "Damit ich ein bisschen mutiger werde. Ich spiele gerne auf kürzere Distanzen, aber man soll von mir auch mal längere Bälle hinter die Kette sehen, wie sie Mats Hummels oder Jerome Boateng früher gespielt haben", hat sich Bisseck vorgenommen, "und ich will mehr Tore machen. Ich habe diese Saison nur zwei Tore erzielt, zu wenig bei meiner Körpergröße." Seine Präsenz in beiden Strafräumen ist in der Tat gewaltig. "Mein Timing muss besser werden, dann kann ich schon zehn Tore machen pro Saison. Das muss mein Anspruch sein."

