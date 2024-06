Bisheriger TV-Spitzenwert: Mehr als 25 Millionen sehen DFB-Team

Die EM-Euphorie steigt: Das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft beim Heim-Turnier ist ein Quoten-Hit.

Das Interesse an der EM und vor allem der deutschen Nationalmannschaft steigt. Während nur 46.685 Zuschauer ein Ticket fürs Frankfurter Stadion ergattern konnten, sahen durchschnittlich 25,566 Millionen Menschen in der ARD das späte 1:1 der DFB-Auswahl gegen die Schweiz am Sonntagabend - und sorgten damit am zehnten Turniertag für den bisherigen Spitzenwert.

Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte laut AGF Videoforschung einen Marktanteil von 73,4 Prozent. Nicht eingerechnet sind Fans, die das Spiel beim Public Viewing, im Internet oder bei MagentaTV gesehen haben.

Zuschauerzahlen steigen

Beim 5:1-Sieg im Eröffnungsspiel gegen Schottland lag die Reichweite noch bei 22,49 Millionen (MA: 69,0 Prozent), beim 2:0-Erfolg gegen Ungarn schon bei 23,89 Millionen (MA: 76,7 Prozent). Die Werte der drei Gruppenspiele liegen deutlich über den Zahlen der enttäuschenden WM in Katar, aber in der Summe auch über jenen der Vorrundenspiele der EM vor drei Jahren.

Unerreicht bleiben die Rekorde der WM 2014: Den deutschen Finalsieg über Argentinien sahen damals 34,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.