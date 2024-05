Bisheriger Co-Trainer Witamwas bis Saisonende neuer St.-Pölten-Coach

Nach dem Rücktritt von Philipp Semlic wird der bisherige Co-Trainer Christoph Witamwas für die restliche Saison den SKN St. Pölten betreuen.

Der in Turbulenzen befindliche Zweitligist SKN St. Pölten hat am Sonntag den bisherigen Co-Trainer Christoph Witamwas für die restlichen vier Saisonspiele zum Chefcoach befördert. Der 36-Jährige ersetzt Philipp Semlic, der sein Traineramt am Freitag wie auch Sportdirektor Tino Wawra zurückgelegt hatte. Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff hatte seinen Abgang per Saisonende bereits zuvor angekündigt.

St. Pölten liegt nach einer enttäuschend verlaufenden Saison mit 36 Punkten nur auf dem neunten Tabellenplatz und hatte den angepeilten Aufstieg klar verpasst. Daraufhin kündigte der deutsche Bundesligist VfL Wolfsburg sein Engagement in der niederösterreichischen Hauptstadt.