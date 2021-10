Bisher gab's drei Kantersiege: Hategan pfeift Bayern bei Benfica

Der Rumäne Ovidiu Alin Hategan leitet am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Spiel des FC Bayern in der Champions League bei Benfica Lissabon. Das gab die UEFA am Montagabend bekannt.

Ovidiu Alin Hategan und Robert Lewandowski beim letzten Zusammentreffen im August 2020 gegen Chelsea. picture alliance/dpa