Aue nimmt Hürde Bischofswerda und steht im Finale - Dotchev schielt schon auf Bayern

Der FC Erzgebirge Aue ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat im Halbfinale des Sachsenpokals beim Bischofswerdaer FC 08 mit 4:0 gewonnen. Bei den Hausherren riss eine beachtliche Serie, während Aues Finalgegner noch nicht bekannt ist.

Doppeltorschütze in Bischofswerda: Marcel Bär. IMAGO/Nordphoto

Vor über 3000 Fans in Bischofswerda setzte sich der keineswegs mit Spielern aus dem zweiten Glied angetretene Drittligist Aue mit 4:0 durch. Die Weichen stellte Marco Schikora schon nach 16 Minuten, als er nach einer Ecke freistehend einköpfen durfte. Eine halbe Stunde war in der Oberlausitz um, als Torjäger Marcel Bär nach feinem Zuspiel von Marvin Stefaniak vor BFV-Schlussmann Stefan Kiefer die Ruhe bewahrte und mittels Lattenunterkante auf 2:0 erhöhte. Damit ging es in die Pause.

Bär schnürt den Doppelpack

Ein Konter brachte danach die Vorentscheidung. Stefaniak blieb zunächst noch an Kiefer hängen, Bär erledigte dann jedoch den Rest (59.). Aue behielt die Kontrolle und stellte durch Meuer (77.) auf 4:0.

Damit steht der erste Finalist im Sachsenpokal fest. FCE-Ligarivale Dynamo Dresden und Regionalligist FSV Zwickau ermitteln kommende Woche den zweiten Endspielteilnehmer. Klar ist unterdessen: Schafft Dynamo in der 3. Liga Platz vier oder mehr, ist Aue sicher im DFB-Pokal dabei.

Dotchev erinnert an Saarbrückens Pokalerfolge

"Das war ein Spiel, in dem du nur verlieren kannst. Aber mir war klar, dass sich die Mannschaft so präsentieren wird, wie ich das erwartet habe", sagte Aues zufriedener Trainer Pavel Dotchev nach einer "seriösen und stabilen Leistung" seines Teams im MDR. Ersatz-Kapitän Stefaniak, der den durch Tim Kips vertretenen Martin Männel auf dem Platz vertrat, bekam ebenfalls ein Lob seines Coaches ab. Auf das Finale vorausgeschaut, sagte Dotchev: "Es geht um Geld und um Prestige. Wenn wir solche Sachen erleben wollen wie Saarbrücken, müssen wir über das Pokalfinale dabei sein. Und dann müssen wir schauen, was kommt, vielleicht werden es die Bayern."

Bischofswerda verlor nach 38 Pflichtspielen in Serie wieder mal eine Partie, kämpft in der NOFV-Oberliga Süd noch im Fernduell mit dem VFC Plauen um den Regionalliga-Aufstieg. Die Vogtländer haben aktuell einen Punkt Vorsprung.