Bischof muss auch fußballerisch erwachsen werden

Wie schon mehrfach in der Bundesliga verpasst Hoffenheims Eigengewächs Tom Bischof auch im Testspiel vom Elfmeterpunkt seinen ersten Profitreffer.

Am 28. Juni diesen Jahres wurde Tom Bischof volljährig. Damit er auch bald ein vollwertiges Mitglied des Profikaders werden kann, dazu muss das Hoffenheimer Edeltalent allerdings auch fußballerisch noch erwachsen werden. Es ist einerseits ein gutes Zeichen, dass sich der Techniker etwa am Samstag im Testspiel gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf wie selbstverständlich den Ball schnappt, um zu versuchen, aussichtsreiche Freistöße aufs Tor zu zirkeln. Das beweist Selbstsicherheit und verrät den einen oder anderen gelungenen Versuch im Training. Natürlich traute sich Bischof auch, beim Stand von 3:1 in der Schlussphase zum Strafstoß anzutreten. Die Ausführung geriet allerdings zur Offenbarung der Unreife.

Schließlich hat Bischof, der aufgrund seiner enormen Anlagen bereits als 16-Jähriger als bislang jüngster Hoffenheimer sein Bundesligadebüt gefeiert hatte, als Offensivgeist trotz all der guten Ansätze noch kein Tor erzielen können in der Hoffenheimer Profimannschaft. Da kam die Gelegenheit am Samstag eigentlich gerade recht, um das nachzuholen. Doch statt den Elfmeter zuverlässig zu versenken, versuchte Bischof, die Aufgabe außergewöhnlich zu lösen. Cool eben. Also chippte er den Ball Richtung Tor in der Hoffnung, den Torhüter zu narren und seinen ersten Treffer vermeintlich angemessen zu zelebrieren. Das ging gehörig in die Hose, denn statt unter die Latte hob der Linksfüßer die Kugel übers Gehäuse.

Auch in Berlin und gegen Schalke machte er es zu kompliziert

Es war nicht das erste Mal, dass Bischof im finalen Moment die Nerven einen Streich spielten. Auch im ersten Bundesligaspiel dieses Jahres bei Union Berlin hatte das als Stürmer aufgebotene Eigengewächs eine große Einschussmöglichkeit, entschied sich aber beim hektischen Abschluss für den falschen Fuß und vergab.

Noch krasser scheiterte Bischof im Heimspiel gegen Schalke 04. Da lief er nach einem Patzer in des Gegners Hintermannschaft komplett alleine auf Torhüter Ralf Fährmann zu, um mit dem entscheidenden 3:0 das Spiel zuzumachen - und sich fürs erste Bundesligator feiern zu lassen? Denkste. Auch damals schlenzte Bischof den Ball kunstvoll-kompliziert und letztlich verunglückt übers Tor, statt ihn überlegt und kaltschnäuzig zu versenken.

Auch professionelle Effizienz ist ein Faktor für Talent. Ein leicht messbarer zudem. In dieser Hinsicht muss der Hochbegabte unbedingt noch zulegen - und den Ball einfach mal flach halten ...