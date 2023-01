Bis zum Abflug: Heidenheim arbeitet an den Basics

Das Wetter spielte beim Trainingsstart des 1. FC Heidenheim am 3. Januar mit. Nach einer zweiwöchigen Pause ging es beim Tabellendritten wie geplant direkt zur Sache.

Man habe den Spielern vor Weihnachten bewusst straffe Trainingspläne an die Hand gegeben, sodass der Wiedereinstieg gleich mit einer höheren Intensität als während der Zwischentrainingsphase im Dezember erfolgen kann, erklärt Frank Schmidt auf der vereinseigenen Website das Vorgehen.

Schimmer und Beck pausieren noch

Der FCH-Coach, der am Dienstag seinen 49. Geburtstag feierte und noch ohne die verletzten Stefan Schimmer (Oberschenkel) und Adrian Beck (Achillessehnenreizung) auskommen musste, will die Zeit bis zum Abflug nach Spanien ins Trainingslager "nutzen, um an der fußballspezifischen Ausdauer, an der Tempohärte und damit an der Basis für unser Spiel zu arbeiten".

Die aktuell milden Temperaturen bieten den Heidenheimern optimale Trainingsbedingungen, ein Wetterabschwung ist nicht in Sicht und diesbezüglich winkt vom 12. bis 22. Januar in Algorfa in der Nähe von Alicante Kontinuität. Dort soll der Feinschliff erfolgen. "In Spanien werden wir dann überwiegend im taktischen Bereich trainieren und uns in den Testspielen die notwendige Wettkampfhärte holen", blickt der langjährige FCH-Trainer auf das Trainingslager im Süden voraus.

Im Fokus: Der Start gegen Rostock

Zum Rückrundenauftakt am 28. Januar wartet dann auf der Ostalb die Partie gegen Hansa Rostock. "Da müssen wir nach dieser ungewöhnlich langen Winterpause sofort wieder voll da sein", fordert Schmidt und fügt an: "Darauf liegt in den kommenden Tagen und Wochen unser ganzer Fokus."

Mit einem Sieg beim Neustart würden die Heidenheimer ihren Platz im Aufstiegsrennen festigen - beim Duell zwischen Hannover und Kaiserslautern nehmen sich die beiden unmittelbaren Verfolger gegenseitig die Punkte weg.