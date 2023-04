"Bis wir das richtige Hotel finden": Lieberknecht und der Aberglaube

Beim 0:1 ging der SV Darmstadt 98 zum wiederholten Mal in Düsseldorf leer aus. Wie schon bei den vergangenen fünf Anläufen verloren die Lilien auch am Sonntag. Das veranlasste Trainer Torsten Lieberknecht dazu, mit einem Lächeln die Hotel-Wahl zu hinterfragen.

Ging in Düsseldorf mit seiner Mannschaft erneut leer aus: Torsten Lieberknecht. picture alliance/dpa/Revierfoto

Torsten Lieberknecht wusste, dass jetzt wieder einiges auf ihn zukommen würde. Gerade hatte seine Mannschaft mit 0:1 bei Fortuna Düsseldorf verloren, da sagte Darmstadts Coach bei der Pressekonferenz mit einem Grinsen: "Ich muss jetzt wieder aushalten, dass meine ganzen Bekannten vom Niederrhein, Nachbarn, Fortuna-Fans, mich jetzt wieder belästigen."

Seine Mannschaft hatte zwar einen äußerst dominanten Auftritt hingelegt und nicht nur in Sachen Ballbesitz (57 Prozent) und Zweikämpfe (59 Prozent) ein deutliches Übergewicht vorzuweisen - Darmstadt war auch zu 20:6 Torschüssen gekommen, hatte das Tor aber nicht getroffen.

"Deswegen bin ich bekennender Hasser von Statistiken", sagte Lieberknecht später und wollte seiner Mannschaft im Grunde nur eine einzige Sache ankreiden: dass sie im Abschluss nicht konsequent genug war. Er habe vermisst, dass seine Spieler "mit jeder Fase des Körpers das Tor machen wollen", meinte Lieberknecht und nannte die Niederlage aufgrund der Überlegenheit seiner Mannschaft "ganz besonders unnötig".

Mit dem 0:1 hatte die Partie dasselbe Ende wie die vorherigen fünf Gastspiele genommen. Der letzte SVD-Sieg in Düsseldorf datiert aus dem Jahr 1988 - seitdem setzte es nun sechs Niederlagen in Folge. Dennoch gab es für Lieberknecht keinen Grund, allzu hart mit seiner Mannschaft ins Gericht zu gehen.

"Wenn wir einen Auftritt hingelegt hätten, der besorgniserregend gewesen wäre, könnte man von einem Rückschlag sprechen", meinte der 49-Jährige, "so heißt es wieder: Antennen raus, scharf bleiben und das machen, was wir bisher auch gemacht haben." Nur eines werde Lieberknecht beim kommenden Auswärtsspiel in Düsseldorf anders handhaben: "Wir werden das nächste Mal wieder ein anderes Hotel suchen, bis wir das richtige finden. Dann hoffen wir, irgendwann mal gegen die Fortuna zu gewinnen."