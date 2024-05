"Bis in die Haarspitzen motiviert": Dotchev erwartet Reaktion der Duisburger

Vor dem Duell beim bereits abgestiegen MSV Duisburg äußerte sich Aue-Trainer Pavel Dotchev über die Schwierigkeit der Aufgabe, seine Verbindung zum MSV und die Ziele für den Saisonendspurt.

Will mit seiner Elf in der kommenden Saison im DFB-Pokal spielen: Pavel Dotchev. IMAGO/Picture Point

Tabellarisch kann Erzgebirge Aue rein theoretisch gesehen zwar noch den Relegationsrang erreichen, realistisch erscheint das bei sechs Punkten Rückstand und der um acht Tore schlechteren Tordifferenz gegenüber Jahn Regensburg aber nicht. Dennoch gehen die Sachsen ambitioniert in die letzten Spiele der Saison, angefangen mit dem Duell beim bereits abgestiegenen MSV Duisburg, einem Ex-Team von Aues Trainer Pavel Dotchev.

Ihn selbst lässt die Situation bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, bei dem er zwischen Februar und Oktober 2021 angestellt war, nicht kalt. "Ich habe mich da sehr wohlgefühlt. Ich finde den Verein einfach toll." Er habe die Geschehnisse rund um den MSV "sehr eng verfolgt", zudem pflege er noch Kontakt zu einigen ehemaligen Weggefährten.

Dotchev erwartet Duisburg "bis in die Haarspitzen motiviert"

"So eine Situation habe ich trotz meiner Erfahrung noch nicht gehabt", rückte er den Fokus auf die Partie am Wochenende. "Das ist mein Ex-Verein, die sind jetzt schon abgestiegen zwei Spieltage vor Schluss." Deshalb ist sich Dotchev sicher, "dass sie versuchen werden, auch eine Reaktion zu zeigen, und ich kann mir vorstellen, dass mein Kollege Uwe Schubert die Mannschaft bis in die Haarspitzen motivieren wird, damit die sich sauber verabschieden vom letzten Heimspiel."

Auch deshalb erwartet Dotchev "einen sehr motivierten Gegner. Das macht sie ein bisschen unberechenbar für mich, vor allem auch, was die Aufstellung betrifft. Für mich ist auch die Vorbereitung schwierig, weil ich nichts Greifbares habe." Angesichts der Tabellenkonstellation müsste man dennoch meinen, dass Aue als Favorit in die Partie geht - oder nicht? "Wenn wir so denken, wäre es absolut falsch", entgegnete Dotchev. Schließlich könne gerade in Liga drei "jeder jeden schlagen". "Die Tabelle ist da nicht aussagekräftig, was den Spieltag betrifft." Seine Elf müsse "schon wissen, dass wir eine brutal schwere Aufgabe haben und dass wir an dem Tag eine Top-Leistung bringen müssen".

Dotchev freut Blick auf Rückrundentabelle

Dazu kommen zwei weitere Faktoren, die nicht unbedingt für die Sachsen sprechen. Seit fünf Auswärtsspielen in Folge ist die Elf des 58-Jährigen ohne Sieg. "Wir schaffen es nicht immer, uns mit Punkten zu belohnen", befand Dotchev mit Blick auf die letzten Wochen. Insbesondere das Spiel in Ulm war ihm sofort präsent, als Aue kurz vor dem Ende den Führungstreffer erzielte, in der vierten Minute der Nachspielzeit jedoch den 2:2-Endstand hinnehmen musste. Außerdem hat Aue keines seiner drei Drittliga-Duelle mit dem MSV gewonnen.

Eine Sache, die dagegen sehr wohl für die Sachsen spricht, ist der Blick auf die Rückrundentabelle, in der der ein durchaus vorzeigbarer dritter Rang steht. "Die Zahlen lügen nicht. Das ist ja schon eine Tendenz", findet Dotchev gerade auch mit Blick auf die vielen Personalproblemen in der Rückrunde.

Ziel DFB-Pokal

Trotz der erfolgreichen Rückrunde soll es das noch nicht gewesen sein: "Wir sind noch nicht fertig." Neben dem Ziel, das derzeit punktgleiche Dynamo Dresden in der Tabelle noch zu überholen, verfolgt man in Aue ein noch wichtigeres Ziel: die Qualifikation für den DFB-Pokal. Auch dort stehen die Chancen gut. In der Liga sind es nur zwei Punkte auf Rang vier, der zur Teilnahme berechtigen würde, obendrein steht am 25. Mai noch das Finale im Landespokal Sachsen an. Der Gegner: Dynamo Dresden.

Doch zuvor steht erst einmal noch das Duell in Duisburg an. Erneut ein wichtiger Faktor soll da Borys Tashchy sein. Der 30-Jährige, der seinen Kontrakt bei den Sachsen jüngst bis 2026 verlängerte, heimste auch noch ein Lob seines Trainers ein. "Am Anfang war er noch nicht so souverän wie jetzt. Er hat schon durch den Spielrhythmus unheimlich viel Selbstvertrauen bekommen. Nicht nur das: Auch die Arbeit gegen den Ball macht ihn unheimlich wichtig für uns." Zudem sei er "auch bei Standards ein sehr wichtiger Faktor".

Dagegen fehlen werden die Langzeitverletzten Marcel Bär und Anthony Barylla, die - auch das verkündete Dotchev - in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen werden. Ob dies auch bei Ramzi Ferjani der Fall sein wird, ist dagegen noch offen. Der habe sich im Training am Bänderapparat im Fuß verletzt. Dotchev konnte leichte Entwarnung geben, für eine genaue Diagnose müsse man aber noch die letzten Untersuchungen abwarten.