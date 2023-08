"Bis auf Weiteres": Union startet ohne Khedira

Im Pokal führte Rani Khedira Union Berlin noch als Kapitän auf das Feld, beim Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FSV Mainz 05 wird er das definitiv nicht tun.

Fällt nach einer Verletzung in der ersten Runde des DFB-Pokals vorerst aus: Rani Khedira. IMAGO/Matthias Koch

Nach 78 Minuten war das erste Pflichtspiel der Saison im Pokal bei Regionalligist FC-Astoria Walldorf (4:0) für Rani Khedira beendet. Eine Verletzung stoppte den Mittfeldspieler, der von Neuzugang Alex Kral ersetzt wurde. Die Auswechslung war ohnehin geplant, Unions Trainer Urs Fischer ärgerte sich dementsprechend, den 29-Jährigen nicht schon etwas früher aus dem Spiel genommen zu haben.

"Im Nachhinein ist man immer schlauer", erklärte Fischer, der nun am Sonntag beim Liga-Auftakt gegen Mainz (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ohne Khedira auskommen und "bis auf Weiteres" auf ihn verzichten muss, wie der Verein am Montag mitteilte.

Khedira hatte sich nach einem Zweikampf an den rechten Unterschenkel gefasst. "Untersuchungen am heutigen Montagmorgen ergaben einen verletzungsbedingten Ausfall für den Mittelfeldakteur", ließ Union die genaue Blessur ebenso wie Länge der Ausfallzeit offen.

Fakt ist, dass mit Khedira ein Dauerbrenner gleich zum Start ersetzt werden muss. Schließlich stand der Vizekapitän in der vergangenen Saison in 33 von 34 Bundesliga-Partien in der Anfangsformation, zudem bestritt er alle zehn Europa-League-Spiele der Eisernen über die volle Distanz.

Kral könnte Khedira ersetzen

Obwohl mit Lucas Tousart (Oberschenkelverletzung) und Andras Schäfer (Aufbautraining) zwei weitere zentrale Mittelfeldspieler ausfallen, hat Trainer Urs Fischer noch genügend Alternativen wie Kral oder auch Aissa Laidouni, der im DFB-Pokal neben Khedira auf der Doppelsechs agierte.