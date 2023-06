Bis 2028: Ndicka schließt sich der Roma an

Evan Ndicka (23) hat einen neuen Verein gefunden. Der Franzose wechselt ablösefrei von Eintracht Frankfurt zur AS Rom in die Serie A.

Bereits Mitte Juni hatte die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" von einer Einigung zwischen Ndicka und der AS Rom berichtet, am Mittwoch wurde der Transfer offiziell. Der Franzose unterschreibt in der italienischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2028 - weil der 23-Jährige seinen Kontrakt in Frankfurt auslaufen ließ, zahlt die Roma keine Ablöse an die Eintracht.

Beim Team von José Mourinho soll Ndicka jährlich drei Millionen Euro netto erhalten und wird künftig mit der Nummer 5 auflaufen. "Trotz seines jungen Alters ist Evan bereits ein reifer Spieler mit umfangreicher Erfahrung aus einer der besten Ligen. Er war ein besonders gefragter Spieler auf der internationalen Bühne, daher freuen wir uns sehr, dass er sich für die Roma entschieden hat", wird Tiago Pinto, Sportdirektor der Roma, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Den Wunsch geweckt, nach Rom zu kommen"

Ndicka war im Sommer 2018 kurz vor seinem 19. Geburtstag von seinem Ausbildungsverein AJ Auxerre nach Frankfurt gewechselt. Zuvor hatte der Innenverteidiger 14 Einsätze in der französischen Ligue 2 gesammelt. Trotz seines jungen Alters wurde der 1,92-Meter-Mann in der Hintermannschaft der Eintracht auf Anhieb Stammspieler. Seinen sportlichen Höhepunkt bei den Frankfurtern erreichte Ndicka mit dem Titel in der Europa League 2022 und der Champions-League-Teilnahme in der nun beendeten Saison 2022/23.

"Die Art und Weise, wie mir das Projekt erklärt wurde, sowie die Geschichte und das Prestige dieses Vereins haben in mir den Wunsch geweckt, nach Rom zu kommen", spricht Ndicka über den Wechsel zum Europa-League-Finalisten. Rom sei zudem eine "fantastische Stadt, die Fußball liebt und für ihn lebt."