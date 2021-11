Bis 2028: NBC sichert sich Premier-League-Rechte

Die finanzielle Vormachtstellung der Premier League festigt sich weiter. Am Donnerstag berichtete die New York Times, dass NBC sich bis 2028 die US-Senderechte der höchsten englischen Spielklasse sichert - für 2,7 Milliarden Dollar.

Damit setzt sich die Zusammenarbeit der Premier League und des amerikanischen TV-Konzerns weitere sieben Jahre fort. Bereits seit 2013 zeigt NBC die Begegnungen der Premier League, zahlte aber während der letzten Vertragslaufzeit lediglich 1,1 Milliarden Dollar. Die neue Vereinbarung ist nun mehr als doppelt so hoch dotiert und stellt damit den finanzstärksten TV-Vertrag dar, der in den USA jemals mit einer ausländischen Fußballliga abgeschlossen wurde.

Premier League vor Primera Division

Damit zieht die englische Eliteklasse wieder an der Primera Division vorbei. Diese hatte im Mai die TV-Rechte am heimischen Ligabetrieb für die nächsten acht Jahre an ESPN vergeben und dafür 1,4 Milliarden Dollar ausgehandelt. Pro Jahr bekommt die erste spanische Liga somit circa 175 Millionen Dollar, während die Premier League sich nun über satte 450 Millionen pro Spielzeit freuen darf und ihren Status als wichtigste Übersee-Liga der USA festigt.

Abgeschlagene Bundesliga

Die Bundesliga spielt in den Vereinigten Staaten währenddessen nur eine untergeordnete Rolle. Zwar hat die DFL einen laufenden Vertrag mit Disneys Sportsender ESPN+ über sechs Spielzeiten, erhält aber nur 35 Millionen pro Saison - nicht mal ein Zehntel der Summen, die nun bis 2028 jährlich nach England fließen werden.