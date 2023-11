Bis 2027: Steinbach Haiger verlängert vorzeitig mit Bieler

Regionalligist TSV Steinbach Haiger stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft: Cheftrainer Pascal Bieler verlängert seinen Vertrag vorzeitig für weitere zwei Spielzeiten bis 2027.

Zuletzt hat der TSV Steinbach Haiger in der engen Regionalliga Südwest Federn lassen müssen, verlor die letzten drei Punktspiele in Folge. Kein Grund für die Verantwortlichen aber, an Coach Pascal Bieler zu zweifeln.

Im Gegenteil: Am Mittwoch machte der Verein Nägel mit Köpfen und verlängerte den ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag mit seinem Coach vorzeitig für zwei weitere Spielzeiten. Bieler soll nun mindestens bis zum 30. Juni 2027 in der hessischen Kleinstadt Haiger wirken.

Der gebürtige Berliner habe seit seinem Amtsantritt vor 14 Monaten "in vielen Bereichen vollends überzeugt", so TSV-Vorstandssprecher Roland Kring in der zugehörigen Pressemeldung: "Er ist nicht nur ein guter Trainer, sondern passt von seiner Art her sehr gut zu unserem Verein. Wir haben mit ihm einen klaren Plan und freuen uns, dass er sich damit zu 100 Prozent identifizieren kann."

"Eine Top-Adresse"

Der 37-Jährige Ex-Bundesliga-Profi (u.a. 1. FC Nürnberg und Hertha BSC) sammelte zuvor beim Wuppertaler SV und Borussia Dortmund II erste Trainererfahrungen, übernahm dann im September 2022 als Nachfolger von Ersan Parlatan in Haiger. Seitdem holte er in 43 Spielen in der Regionalliga Südwest im Schnitt zwei Zähler. Trotz der jüngsten Negativserie, die Rang acht zur Folge hat, beträgt der Rückstand auf den ersten Tabellenplatz lediglich fünf Punkte.

"Der TSV Steinbach Haiger ist für mich eine absolute Top-Adresse. Ich fühle mich hier sehr wohl. Deswegen freue ich mich natürlich über das Vertrauen, das der Verein mir mit dieser Vertragsverlängerung entgegenbringt", wird Bieler zitiert. "Diese Vertrautheit, aber auch die ehrliche, offene Kommunikation bilden die Basis für eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft."