Bis 2027: Roma setzt langfristig auf de Rossi

Bereits in der Endphase der Saison 2023/24 hatten die Roma-Verantwortlichen den deutlichen Wunsch geäußert, mit Interimstrainer Daniele de Rossi über den Sommer hinaus zusammenzuarbeiten. So ist es nun gekommen: Wie die AS bekanntgab, unterschrieb die 40-jährige Vereinsikone einen Vertrag über drei Jahre bis Juni 2027. De Rossi hatte im Januar von José Mourinho übernommen und die Giallorossi noch auf Rang fünf der Serie A sowie ins Halbfinale der Europa League geführt. De Rossi spielte von 2004 bis 2019 selbst für die AS Rom und erzielte in 459 Ligapartien 43 Tore. Für Italien lief er 117-mal auf, 2006 wurde er bei der WM in Deutschland mit der Squadra Azzurra Weltmeister.