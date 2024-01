Bis 2027: Politano verlängert in Neapel

Seit Anfang des Jahres 2020 läuft Matteo Politano für die SSC Neapel auf, für die der 30-Jährige in bis dato 175 Pflichtspielen ingesamt 29 Treffer und 24 Vorlagen erzielen konnte. Am Wohnort des gebürtigen Römers dürfte sich derweil auch in der nahen Zukunft nichts ändern, denn der Rechtsaußen verlängerte seinen Vertrag beim Vorjahresmeister der Serie A bis Ende Juni 2027.