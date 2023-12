Bis 2027: Nationalspieler Stachowiak bleibt in Ingolstadt

Wojciech Stachowiak bleibt beim ERC Ingolstadt. Das gab der deutsche Vizemeister am Freitagabend vor dem Derby gegen Tabellenführer Straubing Tigers bekannt.

Der 24-jährige Stürmer unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2027. Sportdirektor Tim Regan bezeichnete die Personalie auf der Webseite der Schanzer als "Meilenstein", zumal dieser noch immer "jung und nicht am Ende seiner Entwicklung" sei.

Stachowiak: "Beim ERC als Spieler und Mensch gereift"

Stachowiak, um den dem Vernehmen nach auch Topklubs warben, selbst sagte über die Gründe für seine Entscheidung: "In meiner bisherigen Zeit beim ERC bin ich als Spieler und Mensch gereift und habe mich sehr gut entwickeln können. Das Selbstbewusstsein, das ich dadurch in den vergangenen Jahren gewonnen habe, überträgt sich auch auf die Leistung auf dem Eis."

Der im polnischen Danzig geborene kommt in der aktuellen Saison 2023/24 bislang auf vier Tore und 17 Vorlagen in 22 Spielen. In der vergangenen Saison 2022/23 hatte Stachowiak mit insgesamt 19 Toren und 20 Vorlagen in 72 Partien seinen Durchbruch in der DEL geschafft.

Schlüsselspieler auf dem Weg zu WM-Silber

Anschließend war Stachowiak im Frühjahr Teil des DEB-Teams, das bei der WM in Finnland und Lettland überraschend den Finaleinzug und den Gewinn der Silbermedaille geschafft hatte. Nicht nur wegen seiner sechs Scorerpunkte, sondern auch nimmermüder Defensivarbeit und viel Energie gehörte er dabei zu den Schlüsselspielern im deutschen Team.