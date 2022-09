Bis 2026: Skoda bringt drei neue Elektro-Modelle

Der elektrische Enyaq soll nicht allein bleiben. In seinem Gefolge werden bis 2026 drei weitere Stromer auf den Markt kommen. Dazu gehört auch ein neues Topmodell mit (fast) sieben Sitzen. Die Studie Vision 7S gibt einen ersten Ausblick.

Ein elektrischer Skoda ist bereits Geschichte, zwei andere haben übernommen: Der kleine Citigo e iV, baugleicher Bruder von VW e-up und Seat Mii electric, wurde im vergangenen Jahr verabschiedet, Präsenz zeigen jetzt Enyaq und Enyaq Coupé, die wiederum - ganz wie VW ID.3/ID.4/ID.5, Cupra Born und Audi Q4 e-tron - Kinder des Modularen Elektro-Baukastens (MEB) des Volkswagen-Konzerns sind.

Dass Skoda damit sein elektrisches Soll noch lange nicht erfüllt hat, ist klar. Schließlich geht es jetzt erst los mit der E-Mobilität, das Aus für neue Autos mit Verbrenner hat die EU für 2035 schon eingeläutet, und Skoda tut kund, dass der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge an den Verkäufen bis 2030 auf 70 Prozent steigen soll.

Milliardenschwere Investition

Der Enyaq allein kann das nicht richten. Und so hat der neue Skoda-Chef Klaus Zellmer eine Marschrichtung vorgegeben, die etappenweise drei weitere, neue Stromer vorsieht, bis 2026 soll das Trio auf den Markt gekommen sein. Zur Umsetzung dieser Pläne nimmt die tschechische VW-Tochter sehr viel Geld in die Hand. 5,6 Milliarden Euro investiert man, weitere 700 Millionen fließen in die Digitalisierung.

Flexibel: Der Hauptbildschirm kann sich in die Horizontale drehen. Hersteller

Den Anfang macht 2024 ein sogenanntes "Small BEV", ein kleines batterieelektrisches Fahrzeug also. Von der Titulierung "small" sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen. Das künftige Skoda-Einstiegsmodell wird deutlich größer als der ausrangierte Citigo sein; wie die künftigen Pendants VW ID.2 und Seat Urban Rebel (so zumindest der Arbeitstitel des Spaniers) siedelt sich der sogenannte Kleine eher in der Polo-Klasse an, die Skoda aktuell mit dem Fabia besetzt. Auch formal befährt der Neue andere Wege, überstreifen dürften ihm die Designer das Gewand eines Crossovers. Preislich ist mit 20.000 bis 25.000 Euro zu rechnen, die Zeiten der preiswerten Kleinstwagen sind vorbei.

Elektrischer Karoq

2025 folgt der - wenn man so will - elektrische Karoq, ein Kompakt-SUV von Tiguan-Dimensionen also, das Elroq heißen könnte: "El" für elektrisch, "roq" als Reminiszenz an den Karoq. Und 2026 kommt der neue Top-Skoda, der mit über fünf Metern Länge selbst das Noch-Flaggschiff Superb überflügelt und von dem die Tschechen bereits eine Studie angefertigt haben.

Sicher untergebracht: Die Babyschale sitzt auf der Mittelkonsole. Hersteller

Vision 7S heißt sie, verkörpert einen stattlichen Crossover mit gegenläufig angeschlagenen Türen (die wohl keine Chance auf Serienfertigung besitzen) und Kamera-Außenspiegeln. Mitfahren können sechs Erwachsene und ein Baby beziehungsweise ein Kleinkind, das in einem Kindersitz reist, der entgegen der Fahrtrichtung auf der Mittelkonsole seinen Platz hat, noch vor der zweiten Sitzreihe.

Bitte warten: Erst 2026 soll aus der Studie Serienwirklichkeit werden. Hersteller

Über 600 Kilometer Reichweite

Als Stromspeicher dient dem Vision 7S ein 89-kWh-Akku, der die Schnellladesäule mit bis zu 200 kW anzapft. Bei vollem Füllstand soll die elektrische Reise über 600 Kilometer weit führen.