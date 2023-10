Bis 2026: Rapp verlängert in Kiel

Marcel Rapp bleibt Trainer von Holstein Kiel. Wie die KSV am Mittwoch bekanntgab, hat der 44-Jährige seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2026 gesetzt. Der bisherige Vertrag des gebürtigen Pforzheimers, der seit Herbst 2019 an der Seitenlinie der Störche steht, wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Nach neun Spieltagen stehen die Kieler in der 2. Bundesliga auf dem vierten Platz.