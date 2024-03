Bis 2026! Pokal Final Four bleibt in Stuttgart

Kurz vor dem Beginn des DHB-Pokal Final Fours teilt die Bundesliga der Frauen mit, dass der Vertrag mit Stuttgart verlängert worden ist.

Das Pokal Final Four bleibt in Stuttgart. Marco Wolf

Das Haushahn Final4 bleibt in Stuttgart! Die Handball Bundesliga Frauen und die in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft haben sich auf eine Verlängerung des bestehenden Vertrages geeinigt - die Porsche-Arena wird bis 2026 Spielort der Endrunde im DHB-Pokal der Frauen sein.

An diesem Wochenende ist das Pokal-Final4 bereits zum sechsten Mal in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu Gast. Seit der Premiere im Jahr 2018 hat sich die Porsche-Arena, die auch Spielort der Weltmeisterschaft der Frauen im Jahr 2025 sein wird, als Austragungsort des Saisonhighlights in der Handball Bundesliga Frauen etabliert.

Mit dem VfL Oldenburg (2018), dem Thüringer HC (2019) und der SG BBM Bietigheim (2021, 2022, 2023) durften drei der viel Teilnehmer des Haushahn Final4 2024 schon einen Pokalsieg in Stuttgart feiern.

Stuttgart "perfekter Austragungsort" für Pokal Final Four

"Wir freuen uns sehr, dass wir auch in den kommenden beiden Spielzeiten mit dem Haushahn Final4 in Stuttgart gastieren können", erklärt Christoph Wendt, Geschäftsführer der Handball Bundesliga Frauen, in der offiziellen Mitteilung und ergänzt, "die Porsche-Arena hat sich seit 2018 zu dem großen Ziel aller Pokalteilnehmer entwickelt."

Auch der Austragungsort freut sich über die weitere Zusammenarbeit. "Das ist für uns ein sehr positives Signal und wir freuen uns sehr darüber, dass das Haushahn Final4 für weitere zwei Jahre in Stuttgart stattfinden wird - vor allem mit Blick auf die Handball-WM der Frauen 2025", sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft.

Dabei macht er klar: "Stuttgart ist ein perfekter Austragungsort für das Haushahn Final4, da viele Top-Teams im Frauenhandball aus unserer Region kommen."

Am Samstag beginnt das Final Four um 15 Uhr mit der Halbfinal-Partie zwischen dem VfL Oldenburg und der TuS Metzingen, bevor sich um 17:30 Uhr der Thüringer HC und die SG BBM Bietigheim um den Einzug ins Pokalfinale duellieren. Am Sonntag wird um 14 Uhr das Spiel um Platz 3 ausgetragen, bevor um 16:30 Uhr das Finale um den DHB-Pokal beginnt.