Bis 2026: Müsel bleibt RWE erhalten

Torben Müsel hat seinen auslaufenden Vertrag bei Drittligist Rot-Weiss Essen bis 2026 verlängert. RWE kann somit weiter auf einen Leistungsträger bauen.

Rot-Weiss Essen hat am Montag Nägel mit Köpfen gemach: Der Tabellensechste der 3. Liga gab auf seiner Website bekannt, dass der Vertrag mit Mittelfeldmann Torben Müsel verlängert wurde. Der 24-Jährige, der im zentralen Mittelfeld vorwiegend defensiv zum Einsatz kommt, ist dementsprechend glücklich.

Nur ein Spiel verpasst - verletzungsbedingt

"Ich fühle mich mit all diesen emotionalen Fans im Rücken an der Hafenstraße wohl", erklärte der Dauerbrenner, der nur eines der 31 Pflichtspiele in dieser Saison verpasste - eine Verletzung ist schuld an der nicht vollends perfekten Statistik. Dennoch ist Müsel "mit meinem Entwicklungsweg zufrieden. Die etwas defensivere Position und damit verbunden die verantwortungsvolle Aufgabe, spielerische Lösungen zu suchen, gefällt mir gut." Die Vertragsverlängerung sei am Ende eine "logische Konsequenz" .

Im Team von Trainer Christoph Dabrowski überzeugte Müsel diese Saison bis dato, drei Tore und zwei Vorlagen sammelte er bei seinen 30 Einsätzen (kicker-Note 3,12). In der Liga startete Müsel zudem stets.

Müsel wechselte im Winter 2023 von Bundesligist Borussia Mönchengladbach an die Hafenstraße, insgesamt stand er 46-mal für RWE auf dem Spielfeld. Für die Fohlen hatte er einst sogar zwei Bundesligaspiele absolviert.

Zu Recht meinte Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE: "Wir sind froh, mit der Verlängerung Kontinuität und Planungssicherheit im zentralen Mittelfeld zu erhalten." Müsel habe "seit seinem Wechsel zu Rot-Weiss Essen einen großen Sprung gemacht", so Steegmann weiter: "Mit der Entwicklung vom Offensiv- zum zentralen Mittelfeldspieler ist er dank seiner Übersicht, Ruhe und Technik im Spiel mit Ball wichtiger Bestandteil unserer Spielidee geworden."

Eines ist Steegmann ebenso klar: "Wir sind überzeugt, dass in Torben noch reichlich Entwicklungspotenzial steckt."