Bis 2026: Homburg verlängert mit Cheftrainer Schwarz

Der FC 08 Homburg hat die Verträge mit Cheftrainer Danny Schwarz und Co-Trainer Benjamin Schwarz um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

Hans Gassert hatte am Samstag wichtige Nachrichten parat. Der 1. Vorsitzende des Fußball-Regionalligisten FC Homburg vermeldete in Bezug auf die Vertragsverhandlungen mit Cheftrainer Danny Schwarz Vollzug. "Heute Vormittag haben wir die Verträge unterschrieben. Das ist nun amtlich und darf dementsprechend vermeldet werden. Sowohl Cheftrainer Danny Schwarz als auch Co-Trainer Benjamin Schwarz bleiben uns auch in der kommenden Saison erhalten", sagte Gassert.

Dagegen sei mit dem weiteren Co-Trainer Sven Sökler noch nicht verlängert worden. "Mit ihm laufen derzeit noch Gespräche. Wir wissen ja noch nicht, wann wir wirklich genau den Sprung in die 3. Liga packen - und wo wir ihn dann einsetzen werden", ergänzte der 1. Vorsitzende. Man sei mit der Arbeit des kompletten Trainerteams sehr zufrieden und setze daher auf Kontinuität.

Gelungene Generalprobe

Für den Tabellendritten FC Homburg geht es am Samstag um 14 Uhr im neuen Jahr erstmals wieder um Punkte. Die Saarländer gastieren dann beim aktuellen Schlusslicht TSV Schott Mainz. Und da diese Partie auf einem Kunstrasenplatz stattfindet, wollten die Homburger das letzte Testspiel auf einem identischen Belag bestreiten. Dabei ging es am Samstag im Homburger Vorort Kirrberg gegen den auf Rang sieben platzierten Ligarivalen Eintracht Frankfurt II. Am Ende siegten die Gastgeber mit 3:1 (2:1). Die Hessen waren bereits nach fünf Minuten durch einen Freistoßtreffer von Jakob Bookjans mit 1:0 in Führung gegangen. Phil Harres (7.) sowie Patrick Weihrauch (13.) sorgten mit ihren beiden Toren für eine schnelle Homburger Antwort. Im weiteren Spielverlauf wechselte Homburgs Cheftrainer Schwarz gleich achtmal aus. Lediglich vier Minuten nach seiner Einwechslung gelang David Hummel der letzte Treffer des Tages (64.). "Es war insgesamt eine ordentliche Leistung, auch wenn wir natürlich noch etwas Luft nach oben haben. Wichtig ist, dass es keine Verletzten gab", meinte Schwarz.

Wir wollen weiterhin so erfolgreich auftreten, dass wir im letzten Saisonspiel daheim gegen die Stuttgarter Kickers ein richtiges Finale haben. 1. Vorsitzender Hans Gassert liebäugelt schon mit seinem Wunsch-Finale am Saisonende

"Wir hatten eine gute Vorbereitung. Die Jungs hatten wirklich gut gearbeitet und sind jetzt auch auf den Punkt genau fit. Wir gehen sehr gut gerüstet in den weiteren Saisonverlauf hinein. Wir wollen weiterhin so erfolgreich auftreten, dass wir im letzten Saisonspiel daheim gegen den aktuellen Tabellenführer Stuttgarter Kickers ein richtiges Finale haben", blickte Gassert bereits dem Samstag, 18. Mai, entgegen.

Vorbereitungen für potenziellen Drittliga-Aufstieg

Sollte es wirklich in die 3. Liga hochgehen, muss das altehrwürdige Waldstadion renoviert werden. Die Kreisstadt Homburg stehe diesbezüglich als Eigentümerin mit den Vereinsverantwortlichen in engem Kontakt. "Schwerpunkt wird der Ausbau der Gegentribüne sein. Dort müssen ordentliche Toilettenanlagen hin, außerdem wird dort die Überdachung angegangen. Unser angegebenes Ausweichstadion ist das in Kaiserslautern", ergänzte Gassert.