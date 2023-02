Bis 2026: Heidenheim verlängert mit "Bomber" Schimmer

Der 1. FC Heidenheim hat den Vertrag von Stefan Schimmer verlängert. Der Stürmer bleibt bis 2026 am Schlossberg.

Es ist derzeit nicht leicht für Schimmer, in Heidenheim zählt der Angreifer schon seit längerem nicht mehr zum Stammpersonal. Mit Tim Kleindienst (15 Tore) hat der FCH einen überdurchschnittlichen Zweitliga-Stürmer auf seiner Position, meist bleibt Schimmer nur die Joker-Rolle. Nur dreimal durfte der 28-Jährige von Beginn an ran, 19-mal wurde er hingegen eingewechselt.

Dass Frank Schmidt den "Bomber", wie Schimmer in Heidenheim genannt wird, jedoch immer von der Bank bringt, zeigt die Wertschätzung, die der gebürtige Wertinger auf dem Schlossberg genießt. "Er hat über die Jahre bei uns gezeigt, wie wichtig er mit seinen Treffern für uns ist und dass er in jedem Spiel - egal, ob von Anfang an oder als Joker - alles reinwirft, was in ihm steckt", lobt Ex-Profi und Bereichsleiter Sport Robert Strauß die Fähigkeiten Schimmers.

Der Held gegen Regensburg

In dieser Saison bringt es Schimmer bisher auf zwei Tore und zwei Assists. Besonders sein Treffer gegen Regensburg wird in Heidenheim wohl länger in Erinnerung bleiben, in einer wilden Partie erzielte Schimmer das entscheidende Tor zum 5:4. "Bomber kommt aus unserer Region, hat bei uns den Schritt zu einem gestandenen Zweitligaspieler geschafft und verkörpert unsere Mentalität zu einhundert Prozent", so Strauß weiter.

Die Verlängerung des Vertrages, der im Sommer ausgelaufen wäre, erscheint somit nur logisch für Schimmer und den FCH. Seit seinem Wechsel von der SpVgg Unterhaching 2019 stand er bisher in 107 Spielen auf dem Platz. Zunächst muss sich Schimmer aber wohl weiterhin mit der Joker-Rolle anfreunden.