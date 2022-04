Bis 2025: Spatzen verlängern mit Leistungsträger Rühle

Der SSV Ulm 1846 hat mit Tobias Rühle einen Leistungsträger langfristig an sich gebunden. Der aktuell verletzte Mittelstürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

Aktuell fehlt Rühle aufgrund einer Kreuzbandverletzung, das hinderte die Spatzen jedoch nicht daran, den 31-Jährigen für weitere drei Jahre zu binden: "Wir freuen uns, dass Tobias Rühle über den Sommer hinaus bei uns bleibt", so Markus Thiele, Geschäftsführer des SSV Ulm 1846. "Tobi hat bis zu seiner Verletzung gezeigt, wie wichtig er sportlich für die Mannschaft ist. Aktuell nimmt er außerdem als erfahrener Spieler innerhalb der Mannschaft eine sehr wichtige Rolle ein und trägt so zum Erfolg bei. Deshalb war für uns klar, dass wir mit ihm verlängern wollen, auch wenn er noch eine Zeit lang ausfallen wird."

Seit gut zwei Jahren trägt Rühle schon das Trikot der Spatzen, in dieser Zeit erzielte der Mittelstürmer 22 Tore in 63 Spielen und sammelte dabei 14 Assists. "Ich bin sehr glücklich, noch weitere drei Jahre für den Verein spielen zu dürfen, für den ich schon in der C-Jugend gespielt habe", wird Rühle auf der Vereinswebsite zitiert. "Das ist einfach etwas besonderes und macht mich stolz. Für das Vertrauen vom Verein bin ich sehr dankbar und werde bald wieder stärker zurückkommen als vor der Verletzung." Die Reha des Angreifers verlaufe gut, wann Rühle wieder für Ulm auf dem Platz stehen kann, ist jedoch noch unklar.