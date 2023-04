Bis 2025: Klingbeil verlängert bei Carl Zeiss Jena

Der FC Carl Zeiss Jena bringt eine wichtige Personalie unter Dach und Fach: Trainer René Klingbeil bleibt für zwei weitere Jahre. Auch das Trainerteam dahinter verlängert.

René Klingbeil bleibt auch über die aktuelle Saison hinaus Trainer des FC Carl Zeiss Jena. Der 42-Jährige, der erst zu Jahresbeginn als Chefcoach übernahm, unterschrieb ebenso wie Co-Trainer René Lange (34) und Torwarttrainer Nico Hinz (37) einen bis Sommer 2025 geltenden Vertrag. Auch Athletiktrainer Moritz Kleikamp (25) bleibt im Verein.

"Ich habe immer gesagt, dass ich mich hier beim FCC, diesem besonderen Verein, dem ich sehr viel zu verdanken habe, extrem wohlfühle. Die Arbeit mit der Mannschaft macht mir extrem viel Spaß. Wir sind ein eingespieltes Team, weshalb es mich besonders freut, dass wir in dieser Konstellation weiter zusammenarbeiten dürfen", wird Klingbeil in der Pressemeldung zitiert.

"Eine hohe Identifikation"

"René Klingbeil und sein Team setzen das um, was wir uns wünschen. Sie entwickeln die Mannschaft, haben dabei den eigenen Nachwuchs im Blick und zudem eine hohe Identifikation mit dem Club. Deshalb war allen Verantwortlichen - von Aufsichtsrat über Präsidium bis zur Geschäftsführung - sehr schnell klar, dass wir in dieser Konstellation weiterarbeiten und für möglichst große Kontinuität sorgen wollen", so FCC-Geschäftsführer Chris Förster. Die Verlängerung mit dem Trainerteam sei "gleichermaßen auch ein Signal an die Mannschaft, die wir im Gros zusammenhalten wollen", ergänzt FCC-Präsident Ralph Grillitsch. Nach dem Aufsichtsratsvorsitzendem Andreas Klug sei die Entscheidung die nächste grundlegende Weichenstellung im Sinne der weiteren Entwicklung des Gesamtvereins.

Der FC Carl Zeiss Jena steht aktuell auf Rang vier der Tabelle der Regionalliga Nordost und könnte durchaus noch ein Wörtchen mitreden im Rennen um den Titel, der mit einem Erfolg in den Aufstiegsspielen mit dem Sprung in Liga drei gekrönt werden könnte. "Entscheidend ist ja nicht, wer heute Tabellenführer ist, sondern wer es nach dem letzten Spieltag ist", sagte der frühere Zweitligakeeper des SSV Jahn Regensburg jüngst angriffslustig. Am Sonntag geht es für Jena im Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde.