Bis 2025: Braunschweig verlängert mit Coach Schiele

Eintracht Braunschweig hat den Vertrag von Trainer Michael Schiele verlängert. Der im Sommer auslaufende Kontrakt wurde bis 2025 ausgedehnt.

Schiele übernahm Eintracht Braunschweig im Sommer 2021 nach dem Abstieg in die 3. Liga und führte die Löwen zum direkten Wiederaufstieg. In der bisherigen Zweitliga-Saison holte der BTSV 18 Punkte und geht als Tabellen-14. in die Rückrunde.

"Es war der Wunsch aller handelnden Personen, den Vertrag mit Chef-Trainer Michael Schiele vor dem Start in die Rückrunde zu verlängern und damit auf dieser wichtigen Position Klarheit zu schaffen", wird Peter Vollmann in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren viel erlebt und gemeinsam ein stabiles Fundament aufgebaut, das auf Vertrauen ineinander und auf akribischer inhaltlicher Arbeit basiert", so der Geschäftsführer Sport weiter.

"Werden weiter hart arbeiten"

Der 44-Jährige stand bei den Löwen bisher in insgesamt 58 Pflichtspielen an der Seitenlinie, es werden einige dazukommen. "Ich fühle mich im Verein und in der Stadt rundum wohl. Die tägliche Arbeit bei der Eintracht macht mir sehr viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass wir unseren eingeschlagenen Weg in den nächsten beiden Jahren gemeinsam fortsetzen werden. Wir werden weiter hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen", so Schiele, der Braunschweig einzig und allein zum Klassenerhalt führen möchte.

Dafür muss der BTSV noch einige Punkte sammeln, der Vorsprung auf Rang 16 beträgt nur einen Punkt. Zum Start der Rückrunde gastieren die Löwen am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Hamburger SV.