Bis 2024: Vertrag von KSC-Kapitän Gondorf automatisch verlängert

Mit dem Einsatz beim 2:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth am Freitag hat sich der Vertrag von Jerome Gondorf beim Karlsruher SC bis Sommer 2024 verlängert.

Echter Anführer: KSC-Kapitän Jerome Gondorf feuert sein Team auch in der kommenden Saison an. IMAGO/Zink

Im Kontrakt des 34-jährigen Gondorf war eine Klausel verankert, die bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen zu einer automatischen Vertragsverlängerung führt. Diesen Fakt bestätigte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer am Samstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zunächst die "Badischen Neuesten Nachrichten" darüber berichtet hatten: "Ja, der Vertrag von Jerome hat sich auch für die kommende Saison verlängert."

19. Saisonspiel gegen Fürth

Gondorf ist bei den Karlsruhern nach wie vor unverzichtbar. Beim 2:1-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth am Freitag, dem ersten Dreier der Badener nach zuvor acht sieglosen Spielen, absolvierte der Routinier sein 19. Liga-Spiel in dieser Saison. Zuvor hatte der Mittelfeldspieler aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre lediglich die Partie gegen Holstein Kiel am 15. Spieltag (1:4) verpasst.

Gondorf, gebürtiger Karlsruher, war im Januar 2020 zunächst auf Leihbasis vom SC Freiburg in den Wildpark gewechselt, sechs Monate später folgte die feste Verpflichtung.