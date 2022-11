Bis 2024: Ulreich verlängert erneut beim FC Bayern

Sven Ulreich wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des FC Bayern München tragen. Die Vertragsverlängerung mit dem Schlussmann gab der Rekordmeister am Freitag bekannt.

Dass sich der FC Bayern auf Ulreich verlassen kann, hat der Ersatztorwart auch in dieser Saison unter Beweis gestellt. Weil Stammkeeper Manuel Neuer einige Wochen verletzt ausfiel, absolvierte der 34-Jährige bereits acht Pflichtspiele - und blieb dabei fünfmal ohne Gegentor. "Diese Vertragsverlängerung drückt den sportlichen Stellenwert aus, den Sven für unsere Mannschaft hat. Er war und ist immer ein Rückhalt, wenn er gebraucht wird, auch in der Kabine", lobt Sportvorstand Hasan Salihamidzic Ulreich in einer Vereinsmitteilung.

Der gebürtige Schorndorfer dachte bereits in den vergangenen Wochen laut über ein Karriereende in München nach, das neue Arbeitspapier unterstreicht diese Überlegungen. "Die Zusammenarbeit mit dem ganzen Team und insbesondere mit Manuel Neuer ist über viele Jahre zu etwas Besonderem gewachsen, wir sind bestens aufeinander abgestimmt und meine Aufgabe macht mir viel Spaß", wird Ulreich zitiert.

Der Schlussmann wechselte 2015 vom VfB Stuttgart an die Isar und absolvierte seitdem 86 Partien zwischen den Pfosten des Rekordmeisters. Seine Zeit in München wurde nur durch einen Transfer nach Hamburg in der Saison 2020/21 unterbrochen. Weil Alexander Nübel den FCB im Sommer 2021 jedoch leihweise in Richtung Monaco verließ, kehrte Ulreich an die Säbener Straße zurück.

In den insgesamt sieben Spielzeiten gewann Ulreich sieben deutsche Meistertitel, dreimal den DFB-Pokal, sechsmal den DFL-Supercup sowie je einmal die Champions League und den europäischen Supercup. "Das Ziel ist, weitere Titel zu gewinnen, dafür sind wir alle hier, dafür geben wir jeden Tag alles", so Ulreich, dessen Kontrakt im Mai diesen Jahres zuletzt um ein weiteres Jahr verlängert und nun erneut ausgedehnt wurde.