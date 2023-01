Bis 2024: Eintracht Frankfurt II verlängert frühzeitig mit Kapitän Wachs

Marc Wachs wird der Profi-Reserve von Eintracht Frankfurt mindestens eine weitere Saison zu Verfügung stehen. Der Kapitän hat seinen Vertrag frühzeitig bis 2024 verlängert.

Wird auch in der kommenden Saison für die kleine Eintracht auflaufen: Marc Wachs IMAGO/Beautiful Sports

Bei Eintracht Frankfurt II ist die Kaderplanung für die kommende Spielzeit bereits voll im Gange. Wie der Verein nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, konnte man mit Marc Wachs bereits den ersten Leistungsträger der aktuellen Oberliga-Saison für ein weiteres Jahr bei der Eintracht-Reserve binden. Der Kapitän unterzeichnete ein neues Arbeitspapier mit einer Gültigkeit bis zum 30. Juni 2024 inklusive Option auf eine weitere Spielzeit.

Seiner Führungsrolle bei der kleinen Eintracht wurde der 27-jährige Innenverteidiger schon zu Saisonbeginn gerecht und führte die Adlerträger bis zu seiner Muskelverletzung an Spieltag zwölf ohne Unterbrechung mit der Binde aufs Feld. In dieser Phase steuerte der gebürtige Wiesbadener acht Treffer und eine Vorlage bei, sieben seiner acht Tore erzielte er dabei vom Elfmeterpunkt. Anfang Dezember feierte Wachs nach zweimonatiger Leidenszeit beim 2:0-Sieg in Eddersheim sein Comeback.

Als Spieler des 1. FSV Mainz 05 II, des VfL Osnabrück und des SV Wehen Wiesbaden sammelte Wachs insgesamt 80 Spiele in der 3. Liga. Vor seinem Wechsel zur Eintracht absolvierte er 26 Hessenliga-Partien für den SC Hessen Dreieich.

Einen Leader wie Marc frühzeitig für eine weitere Spielzeit zu binden, ist auch im Hinblick auf die Zukunft der U 21 ein wichtiges Zeichen. Nachwuchsleiter und Ex-Profi Patrick Ochs über die Vertragsverlängerung

"Die Bemühungen um meine Person weiß ich sehr zu schätzen. In den Gesprächen über die Vertragsverlängerung musste ich deshalb auch nicht lange überlegen. Ich möchte das Vertrauen weiterhin so gut wie möglich mit Leistungen zurückzahlen, mit Loyalität dem Verein gegenüber und Führungsqualitäten auf und neben dem Platz. Wir haben eine gute Mannschaft beisammen, aber auch noch Potenzial, uns weiter zu verbessern. Ich freue mich auf die kommende Zeit" , äußert sich Wachs über die weitere Zusammenarbeit.

Auch Nachwuchsleiter (U 16 bis U 21) und Ex-Profi Patrick Ochs zeigt sich zufrieden mit der jüngsten Vertragsverlängerung: "Marc ist eine absolute Führungspersönlichkeit. Er verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, geht auf dem Feld voran und dient den jungen Talenten darüber hinaus als Bezugsperson. Einen Leader wie Marc frühzeitig für eine weitere Spielzeit zu binden, ist auch im Hinblick auf die Zukunft der U 21 ein wichtiges Zeichen. Wir freuen uns, dass er seinen Weg im Eintracht-Trikot fortsetzen möchte."