Bis 2024: Dembelé bleibt in Barcelona

Jetzt also doch: Ousmane Dembelé (25) hat einen neuen Vertrag beim FC Barcelona unterschrieben. Dabei sprachen immer wieder Aspekte gegen eine Erneuerung des Kontrakts.

Endlich ist beim FC Barcelona rund um die Personalie Ousmane Dembelé Ruhe eingekehrt. Der ehemalige Dortmunder, dessen alter Vertrag bei den Katalanen Ende Juni ausgelaufen war, hat ein neues Arbeitspapier bis 2024 unterschrieben. Dabei sah es des Öfteren nicht gerade danach aus.

Knackpunkt Gehalt: Degradierung im Januar

Doch der Reihe nach: Mitte September des vergangenen Jahres noch hieß es, Dembelé würde seinen alten Vertrag zeitnah verlängern, Gehaltseinbußen inklusive. Diese entpuppten sich wohl aber als Knackpunkt, denn der verletzungsanfällige französische Weltmeister von 2018 zögerte - dem Vernehmen nach sah er sich nicht dazu bereit, weniger zu verdienen.

Die Situation eskalierte gar so weit, dass Dembelé nach einem von den Katalanen gestellten Ultimatum kein neues Angebot mehr erhielt und am 20. Januar aus dem Kader gestrichen wurde. "Wir haben ihm und seinen Agenten gesagt, dass er sofort gehen muss, weil wir engagierte Spieler wollen und hoffen, dass ein Transfer vor dem 31. Januar zustande kommt", meinte der Sportdirektor des FCB, Mateu Alemany, damals.

Dembelé sah nie ein Problem - und lieferte sportlich ab

"Wir haben sechs oder sieben Monate lang miteinander gesprochen, Barça hat ihm mehrere Angebote gemacht, damit der Spieler bei uns bleibt. Angebote, die seine Berater abgelehnt haben", führte Alemany zu diesem Zeitpunkt fort. Dembelé hingegen meinte noch am selben Tag, er "stehe zur Vefügung".

Knapp drei Wochen später stellte er - obwohl Präsident Joan Laporta vermutete, "dass Dembelé bereits einen Vertrag bei einem anderen Verein hat" - überraschenderweise tatsächlich wieder eine Alternative für Coach Xavi dar. Und siehe da: Wohl spätestens ab dem 1:1 in der Europa League gegen die SSC Neapel war Dembelé wieder angemeldet beim spanischen FCB. Schon Ende Februar, nach einem 4:0 gegen Athletic Bilbao inklusive dreier Scorerpunkte vom Joker war der Franzose positiv in aller Munde und bestritt wieder viele Partien.

Ruhe kehrte dennoch kaum ein um den 25-jährigen Flügelflitzer. Die Vertragsverlängerung lag weiter auf Eis, so lange, bis der Kontrakt am 30. Juni offiziell auslief. Trotz angeblicher Interessenten wie Paris St. Germain oder dem FC Chelsea um Dembelés Ex-Trainer Thomas Tuchel schloss sich der Spieler aber nie einem anderen Verein an.

Und so kommt es nun, wie es fast kommen musste: Dembelé unterzeichnet doch noch einen Vertrag bei Barça, der für zwei weitere Saisons gültig ist. Pikanterweise soll dieser laut einer Aussage von Präsident Laporta weiterhin das alte "finanzielle Angebot" zur Verlängerung beinhalten, demzufolge hat der Franzose dem Vernehmen nach Gehaltseinbußen hinnehmen müssen.