Bis 2024: Choupo-Moting verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Eric Maxim Choupo-Moting (33) verlängert. Der Stürmer bleibt bis 2024 bei den Münchnern.

Die Verlängerung mit Choupo-Moting gab der FC Bayern am Freitagnachmittag bekannt. Demnach bleibt der Stürmer, dessen Vertrag zum Saisonende ausgelaufen wäre, ein weiteres Jahr bis 2024 beim Rekordmeister.

"Choupo ist ein Künstler am Ball, er hat in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gebracht. In der Hinrunde dieser Saison hat er uns geholfen, auf der Stürmerposition die Lücke zu schließen, die wir hatten", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Choupo-Moting selbst sagte zu seiner Vertragsverlängerung: "Der Konkurrenzkampf ist groß, aber wenn man zu den Besten gehören möchte, gehört das dazu. Nur so gewinnt man viele Titel, und wir haben noch einiges vor. Das Gesamtpaket beim FC Bayern stimmt. Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern."

Bereits jetzt ist es Choupo-Motings torreichste Saison bei Bayern

Choupo-Moting wechselte 2020 von Paris St. Germain nach München und traf für den deutschen Rekordmeister in bislang 82 Spielen 33-mal.

Bis zum Weggang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona im vergangenen Sommer fand sich Choupo-Moting zumeist in der Rolle des Jokers wieder. In der laufenden Saison allerdings gehört der 33-Jährige nun zum Stammpersonal und steht aktuell bei neun Bundesligatreffern - mehr als in den beiden vorangegangenen Spielzeiten zusammen.