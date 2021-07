Bis 2023: Dahoud verlängert in Dortmund

Seit Sommer 2017 spielt Mahmoud Dahoud bei Borussia Dortmund, im vergangenen Jahr blühte er im schwarz-gelben Trikot auf. Nun verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig.

Nach kicker-Informationen haben sich der BVB und Dahoud auf eine vorzeitige Verlängerung des ursprünglich noch bis 2022 laufenden Vertrags bis 2023 verständigt. Auch Sky hat darüber berichtet. Mit einer offiziellen Verkündung wird noch im Lauf des Donnerstags gerechnet.

Dahoud blühte im Kalenderjahr 2021 bisher auf

Dahoud wechselte im Sommer 2017 für zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zur Namensvetterin nach Dortmund. In seiner ersten Saison kam er zu 23 Bundesligaeinsätzen für den BVB, anschließend stockte seine Entwicklung etwas. Erst in der vergangenen Saison kam er wieder besser in Tritt, besonders im Kalenderjahr 2021 blühte der Mittelfeld-Antreiber auf. Unter anderem erzielte er sein erstes Champions-League-Tor in Sevilla (3:2) und stand auch im DFB-Pokalfinale 74 Minuten auf dem Rasen (eine Vorlage beim 4:1 gegen Leipzig).

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit angedeutet, beide Parteien standen in Gesprächen. Dahoud sei es wichtig gewesen, vor einer Entscheidung mit Trainer Marco Rose über dessen Pläne zu sprechen. Die Signale in ersten Gesprächen waren positiv, sodass einer Verlängerung nichts mehr im Wege steht. Nun setzte der zweimalige A-Nationalspieler seine Unterschrift unter den neuen Kontrakt, der an die Corona-Situation angepasste Bezüge beinhaltet.