Bis 2022: Kollektive Vertragsverlängerung bei RBLZ Gaming

RB Leipzig hat am Donnerstag die Vertragsverlängerung bis 2022 mit dem gesamten FIFA-Team um VBL-Einzelmeister Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin verkündet.

Während zuletzt erfolgreiche Vereine wie der VfL Bochum oder der 1. FC Heidenheim 1848 diverse Abgänge zu verzeichnen haben und einen neuen FIFA-Kader für die kommende Saison zusammenstellen müssen, bleibt bei RBLZ Gaming alles beim Alten: Starspieler Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin, Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes, Top-Talent Anders 'RBLZ_ANDERS' Vejrgang, Lena 'RBLZ_LENA' Güldenpfennig und Coach Daniel Fehr verlängern kollektiv bis 2022.

Somit gehen die Sachsen die Spielzeit 2021/22 in der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor erneut als einer der Favoriten an. Im vergangenen Frühling wurde der Titelgewinn nach großer Dominanz in der Division Süd-Ost im Finale knapp verpasst, in FIFA 22 wollen die "Roten Bullen" das Versäumnis nachholen und die deutsche Vereinsmeisterschaft einfahren.

'RBLZ_ANDERS' wohl erneut nicht in der VBL

Vejrgang wird die Teilnahme an der VBL Club Championship voraussichtlich eine weitere Spielzeit nicht möglich sein: Der 15-Jährige muss laut den Regularien bis zu seinem 16. Geburtstag im nächsten Jahr warten, ehe er an offiziellen EA-Turnieren partizipieren darf. Doch auch mit Routinier 'RBLZ_GAUCHO' und dem deutschen FIFA-Einzelmeister 'RBLZ_UMUT' stellen die Leipziger ein schlagfertiges Duo auf den virtuellen Rasen.

Nur kurz vor der Verkündung der Vertragsverlängerungen bei RBLZ Gaming hat die DFL bereits erste Eckdaten zur neuen VBL-Saison bekannt gegeben: Die VBL Open starten im November, die Club Championship hält den ersten Doppelspieltag am 9. und 10. November ab.

