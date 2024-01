Biroova: "200? Geht sich vielleicht noch aus"

Vorzeigeprofi Alexandra Biroova ist von ihrer Babypause zurück und hat mit den SKN-Frauen noch einiges vor. Im Gespräch mit dem kicker blickt die Slowakin ein wenig auf ihre Bundesliga-Karriere zurück und berichtet von der immer besser werdenden Professionalität der Liga.

Zwölf österreichische Meistertitel hat Alexandra Biroova gefeiert. Das weiß die slowakische Abwehrspielerin genau: "Fünf mit Neulengbach, acht mit St. Pölten, aber einer hat wegen Covid nicht gezählt, weil abgebrochen wurde, also zwölf."

Dass die junge Mutter (ihr Sohn Matteo kam im Dezember zur Welt) bislang 183 Mal in der Bundesliga aufgelaufen ist, erfuhr sie vom kicker. Ob sich da noch ein schönes Jubiläum ausgeht, wollen wir auch gleich wissen. "200? Geht sich vielleicht noch aus", lacht Biroova, "ich schaue jetzt einmal von Jahr zu Jahr."

SKN-Trainerin Liese Brancao meint: "Zwei, drei Monate wird sie vielleicht noch brauchen, bis sie wieder bei hundert Prozent ist. Im Training ist sie aber schon wieder ein Vorbild für die jungen Spielerinnen, taktisch unglaublich gut, sehr motiviert, eine absolute Führungsspielerin." Obmann Wilfried Schmaus ergänzt: "Ihren Ehrgeiz hat sie jedenfalls nicht verloren. Das war gleich zu erkennen."

Biroova ist die erste in Österreich tätige Profi-Fußballerin, die in Karenz gegangen ist. Die polnische Teamspielerin Malgorzata Grec (nun Dijon FCO) hat sie letzte Saison beim SKN ersetzt. Laut FIFA-Reglement dürfen die Klubs karenzierte Frauen schon seit längerem auch außerhalb der Transferzeit nachbesetzen, beim ÖFB ist dies seit 1. Juli auch offiziell immer möglich. Der SKN hatte Grec damals noch im offenen Transferfenster geholt gehabt.

Einfach ist der Weg zurück für Biroova nicht. "Es sind natürlich viele Gefühle im Spiel. Aber wenn ich nach zwei Stunden wieder zurück zu Matteo komme, sprühe ich wieder voller Energie." In ihre Führungsrolle bei den SKN-Frauen sei sie "von Jahr zu Jahr mehr hineingewachsen". Als sie mit 18 Jahren als angehende Jus-Studentin von Bratislava nach Neulengbach pendelte war das der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser: "Damals haben wir aber auch nur drei Mal pro Woche trainiert. Mittlerweile ist alles viel, viel professioneller geworden."

Billa und Spratzern waren hart

Rückblickend seien die junge Nicole Billa und Melanie Fischer beim damals starken Wacker Innsbruck mitunter ihre stärksten Bundesliga-Gegenspielerinnen gewesen. "Richtig hart waren aber auch die Duelle mit Neulengbach gegen St. Pölten, als die noch Spratzern hießen", erinnert sich Biroova, "recht freundlich waren wir nicht zueinander, aber es lief immer fair ab."

Wenn wir heuer so spielen wie vor zwei Jahren, werden wir sicher nicht mehr Meister. Alexandra Biroova

Obwohl sie quasi immer Meister wird, wird es immer schwieriger. "Wenn wir heuer so spielen wie vor zwei Jahren, werden wir sicher nicht mehr Meister", sagt Biroova. Aber das taugt ihr: "Wir wollen alle besser werden und das hilft uns dann auch in der Champions League weiter, wenn wir in der Liga voll gefordert werden."

Altach werde neben Sturm immer stärker und "auch die Austria hat ein großes Projekt vor, wenn ich mir die Transfers so anschaue", sagt Biroova. Katharina Schiechtl kam von Werder Bremen, Dominique Bruinenberg von Telstar, oder Lea Mauly von RB Leipzig. "Früher hätten wir gesagt, die Austria ist ein guter Test für die Champions League. Heute müssen wir schauen, dass ja alles passt, damit wir gewinnen", weiß Biroova.

Die letzte echten Tests vor dem Bundesliga-Duell haben Austria und St. Pölten mit Bravour bestanden. Die "Veilchen" besiegten Zweitligist LUV Graz in der Akademie mit 6:0. Die "Wölfinnen" absolvierten bereits ihre vorgezogene 1. Cuprunde gegen NÖ-Landesligist FSG Stetteldorf/Großweikersdorf, den sie auswärts mit 9:0 zerbissen. Biroova spielte durch.

