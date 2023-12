Binnenfinanzierte Lösung sollte Mainz über fünf Millionen Euro jährlich kosten

Neben den noch nicht bewältigten sportlichen Problemen muss der Vorstand von Mainz 05 jetzt auch noch gegen die Unzufriedenheit einiger Aufsichtsräte und eines Teils der Fans ankämpfen, die das Votum pro DFL-Investor kritisieren.

Der Fan-Dachverband "Supporters Mainz" hatte sich im Vorfeld der DFL-Mitgliederversammlung vor acht Tagen für ein Nein zum Investor starkgemacht. Auch im Aufsichtsrat des Klubs fand sich keine Mehrheit für den Deal. Die beiden 05-Vertreter bei der DFL-Sitzung, Vorstandschef Stefan Hofmann und Sportvorstand Christian Heidel, votierten trotzdem pro Investor. "Wir haben zugestimmt. Aber nicht aus vollster Überzeugung, sondern weil es eine ordentliche Alternative ist. Es gibt nicht immer nur Schwarz oder Weiß, sondern auch ein Grau", betonte Hofmann hinterher.

Mit 24 zu 12 Stimmen erhielt die DFL-Geschäftsführung exakt die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit, um in konkrete Verhandlungen mit den Interessenten einzusteigen, die 20 Jahre lang mit bis zu acht Prozent an den TV-Erlösen der 36 Profivereine beteiligt werden sollen. Eine Milliarde Euro soll der Investor dafür bereitstellen.

Das Geld will die Liga zu einem großen Teil in den Aufbau einer eigenen TV-Plattform investieren. Die Alternativ-Rechnung der Liga mit einer Binnenfinanzierung per Kreditaufnahme hätte für Mainz 05 nach kicker-Informationen einen Einnahmeverlust von gut fünf Millionen Euro jährlich bedeutet. Die Mindereinnahmen durch den Investorendeal sollen in den ersten Jahren hingegen durch dessen Einlage kompensiert werden.

Nur ein Aufsichtsrat war dafür

Trotz solcher Rechenmodelle hatte sich im neunköpfigen Aufsichtsrat von Mainz 05 nur ein einziger Befürworter des DFL-Deals gefunden. kicker-Recherchen bestätigen einen entsprechenden Bericht der Allgemeinen Zeitung. Allerdings habe auch die Zahl der Nein-Stimmen nur bei vier gelegen, zudem gab es drei Enthaltungen und eine Gegenstimme, ein Aufsichtsratsmitglied fehlte.

Eine rechtliche Relevanz hat dieses Votum sowieso nicht. "Der Vorstand hat in eigener Verantwortung den Verein so zu leiten, wie es dessen Wohl und die Förderung seiner Mitglieder und des Vereinszwecks erfordern", heißt es in Paragraf 13 der Satzung.

Organisierte Fanszene beteiligte sich am Protest

Was die organisierte Mainzer Fanszene nicht davon abhielt, beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (0:1) sich an einem überregionalen zwölfminütigen Schweigeprotest zu beteiligen. Anfeuerungsrufe von der Gegentribüne, die in dieser Phase ertönten, wurden mit lauten Pfiffen aus dem Fanblock quittiert.

Ein Teil der FSV-Anhänger meint dem Leitbild, das Mainz im März 2021 verabschiedete, ein Mitbestimmungsrecht ableiten zu können. Dort heißt es unter anderem: „Die Mitbestimmung unserer Mitglieder ist unser Organisationsprinzip. Die Vereinsführung, die gewählten Vereinsorgane und die Mitarbeiter schaffen den Rahmen für Teilhabe, um aktives Mitgestalten zu ermöglichen.“ Maßgeblich für das Handeln des Vorstands ist allerdings die Satzung, wonach die Klubspitze nicht weisungsgebunden ist.