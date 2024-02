"Bin wirklich enttäuscht": Boll muss WM-Teilnahme absagen

Das deutsche Tischtennis-Team muss bei der WM in Südkorea ohne Timo Boll auskommen. Der 42-Jährige sagte seine Teilnahme nach dem ersten Spiel endgültig ab.

Timo Boll wird die komplette Team-Weltmeisterschaft in Südkorea verpassen. Der 42 Jahre alte Rekord-Europameister leidet an einer Entzündung der Regenbogenhaut im Auge und sagte seine WM-Teilnahme am Freitag nach einer weiteren ärztlichen Untersuchung in Deutschland ab.

Seine Teamkollegen hatten kurz zuvor ihr erstes WM-Spiel gegen die USA mit 3:0 gewonnen und bis zuletzt darauf gehofft, dass Boll am Wochenende wie geplant nach Busan nachreisen kann. Für das Team geht es nun zu viert weiter, ein Ersatzmann kann nicht mehr nominiert werden.

"Ich bin wirklich enttäuscht, dass ich die Weltmeisterschaften verpassen werde, vor allem weil ich mich körperlich wirklich gut gefühlt habe und die Form auch gestimmt hat", sagte Boll. "Aber ich hatte diese Art von Entzündung an der Regenbogenhaut schon einmal und die Ärzte haben mir geraten, diese entsprechend zu behandeln und auszukurieren, damit der Sehnerv nicht bleibend geschädigt wird."