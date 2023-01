"Bin überhaupt nicht der Meinung": Gislason widerspricht Wolff

Nach dem Viertelfinal-Aus bei der Handball-WM hörten sich die meisten Analysen ähnlich an. In einem Punkt widersprach Bundestrainer Alfred Gislason seinem Torhüter Andreas Wolff aber vehement.

Der deutsche Medaillentraum ist seit Mittwochabend ausgeträumt. Zum erst zweiten Mal in diesem Kalenderjahr warf die deutsche Nationalmannschaft keine 30 Tore. Allerdings direkt zum zweiten Mal hintereinander - und verlor auch das zweite WM-Spiel in Folge. Es gab noch mehr Parallelen zur letzten Hauptrundenpartie gegen Norwegen (26:28), denn nach dem Seitenwechsel war es auch gegen Frankreich der gegnerische Torhüter, der die DHB-Auswahl um den Verstand brachte.

Der international weniger bekannte Remi Desbonnet lief zu Höchstform auf und parierte fast 50 Prozent der deutschen Würfe. Aus dem Rückraum fing er hin und wieder sogar mal einen Ball - "Höchststrafe" nennt man das im Handball. 14 Paraden bei 30 Würfen sind herausragend. Und waren bitter nötig, weil die eigentliche Nummer eins Vincent Gerard von zehn deutschen Versuchen keinen einzigen gehalten hatte.

"In der zweiten Hälfte geht uns ehrlicherweise im Angriff die Luft aus", erklärte Bundestrainer Gislason am ZDF-Mikrofon. Seine Mannschaft habe die Schwächephase der ersten Hälfte nach dem Seitenwechsel wiederholt - und sogar verlängert. Vor dem Wechsel ging es von 11:7 auf 11:11, im zweiten Abschnitt von 20:18 gar auf 20:23. "Wir bringen teilweise sehr gute Chancen nicht unter", haderte der Isländer.

"Ich bin sehr stolz auf die Jungs, sie haben alles gegeben", sagte Gislason, um anzufügen: "Aber der ein oder andere, der sehr viel gespielt hat, war schon sehr leer." Auch dem bislang im Turnier bärenstarken Juri Knorr waren die Strapazen anzumerken. Der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen traf ungewohnt häufig falsche Entscheidungen. Frankreich nutzte die volle Breite und Qualität seines Kaders. "Sie konnten schon anders wechseln", erkannte auch Gislason.

Wolff adelt Desbonnet: "Er hat überragend gehalten"

Sein Keeper Andreas Wolff, der die DHB-Auswahl über weite Strecken mit seinen 16 Paraden (33 Prozent Fangquote) im Spiel gehalten hatte, wirkte verständlicherweise geknickt. "Was mich am Ende am meisten enttäuscht: Dass wir so hoch verlieren, weil wir eine tolle Partie abgeliefert haben", so der Europameister von 2016. Seinem Pendant Desbonnet sprach er ein Lob aus: "Er hat überragend gehalten. Da muss man den Hut vor ziehen."

Dann allerdings traf Wolff eine Aussage, die seinem Trainer nicht gefallen sollte. "ich denke gegen Ende haben wir uns ein wenig aufgegeben im Angriff, wir haben keine konzentrierten Sachen mehr gespielt", befand der 31-Jährige. Gislason, der das Interview mithörte, widersprach vehement: "Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass wir aufgegeben haben - im Gegenteil. Wir haben weitergemacht, aber einfach schlecht geworfen. Wir haben uns die Chancen ja rausgespielt, nur nicht konzentriert genug geworfen."

Bei genauerer Betrachtung der Abschlüsse fiel Gislason vor allem eines auf. "Wir schauen den Torhüter teilweise gar nicht an. Das ist schon ein bisschen rätselhaft für mich." Frankreich erkannte die schwindenden Kräfte beim DHB-Team und zog sich in seiner 6:0-Deckung immer defensiver zurück. "Wir hatten nicht diese Wurfkraft aus dem Rückraum, die die Franzosen haben", sagte Gislason. Das Resultat nannte er "sehr enttäuschend".