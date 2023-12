"Bin stolz auf Fiete": Holtbys Lobeshymne auf Arp

Holstein Kiel hat derzeit allen Grund zur Freude. Das 3:0 gegen Hannover markierte den fünften Sieg in Serie, entsprechend war auch die Laune bei den Protagonisten der KSV.

Überwintern werden die Kieler Störche mindestens auf Rang zwei; je nach Ausgang des Spiels des FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr, gegen Wiesbaden) ist sogar die Tabellenspitze möglich. Der letztlich souveräne 3:0-Erfolg gegen Hannover 96 hatte da natürlich einen maßgeblichen Anteil dran.

Rothe bedauert Winterpause

Das Erfolgsrezept für die derzeitige Situation und die fünf Siege in Serie war schnell ausgemacht. "Wir fighten, wir kämpfen, wir können aber auch gut Fußball spielen in einigen Phasen. Das macht uns momentan sehr stark. Es macht auch einfach mega Bock mit der Truppe, wir harmonieren alle gut", erklärte Linksverteidiger Tom Rothe, der unter anderem mit einem tollen langen Ball mit an der Entstehung des 1:0 beteiligt war, im Anschluss bei "Sky". Dass jetzt die Winterpause ansteht, gefalle ihm angesichts der Siegesserie aber mal so gar nicht.

"Die Pause kommt auch jetzt gar nicht so gut, ich hätte jetzt Bock, noch ein bisschen weiterzuspielen, weil wir so einen Lauf haben", bedauert Rothe. Deswegen betonte er, jetzt pausieren zu "müssen", aber danach "dann greifen wir wieder an."

Widerspruch erhielt er in dieser Hinsicht von seinem Trainer Marcel Rapp, der sich sehr wohl auf die kleine Auszeit freut. Aus einem ganz einfachen Grund: "Wir haben auch einige Spieler, die verletzt sind, die glaube ich nicht so unwichtig sind für den Kader und von dem her freuen wir uns einfach darüber, wie es ist und dann geht es am 2. Januar weiter."

Kaderbreite einer der Trümpfe

Dass Kiel trotz der Ausfälle so weit oben mitmischt, kann durchaus als Qualitätsmerkmal ausgelegt werden, wie auch Rapp einordnet. Kiel habe "in der Hinrunde bewiesen, dass wir auch einen breiten Kader haben, wo wir vor der Runde gesagt haben, das sind wahrscheinlich alles Erste-Elf-Spieler mit Johansson mit Pichler und mit Skrzybski. Und trotzdem fangen das unsere Jungs auf und unsere Bank ist immer noch gut."

Doch warum ist Kiel so erfolgreich? "Wir haben einfach eine Idee vom Fußball, den wir spielen wollen. Die Jungs verinnerlichen das immer mehr. Ich bin ja jetzt auch schon eine Weile da." Er selbst sei natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, tagtäglich das beste aus seinen Spielern herauszuholen, wie Rapp in der dritten Person über sich berichtete: "Der Trainer befeuert das natürlich in jedem Training und jeder Analyse und deswegen ist der Trainer jetzt auch sehr glücklich. [...] Wir haben eine gute Gruppe, einen guten Zusammenhalt und da müssen wir weitermachen."

Holtby über Arp: "Das ist mein Junge"

Zwei Leistungsträger, die daran beteiligt sind und die auch in der Rückserie dabei helfen wollen, den erfolgreichen Weg weiterzugehen, sind Lewis Holtby und Fiete Arp. Letzterer war in den vergangenen fünf Wochen an fünf Treffern beteiligt, sein Doppelpack gegen Hannover bedeutete zudem den ersten in seiner Profikarriere. Der 23-Jährige holte sich nach Abpfiff eine Lobeshymne vom Mittelfeldstrategen Holtby ab, dessen Vertragsverlängerung bis 2025 im Übrigen kurz vor dem Spiel bekanntgegeben worden war. "Ich bin stolz auf Fiete, wie er sich zurück gearbeitet hat. Das ist mein Junge, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange."

Arp habe sich in der Vergangenheit in einer schwierigen Phase der Karriere befunden, aber er "hat sich alleine mit viel harter Arbeit auch da herausgekämpft und all das, was er jetzt erntet, ist absolut verdient. [...] Die letzten Wochen liefen fantastisch für ihn. Ich hoffe, er hat schöne Weihnachten, ich hoffe, er kommt gut runter und dann kann er uns mit solchen Performances einfach helfen."