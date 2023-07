"Bin sehr gereift": Eintracht holt Koch zurück in die Bundesliga

Eintracht Frankfurt hält das Tempo bei der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison hoch: Innenverteidiger Robin Koch (26) ist bereits der sechste Neue am Main.

Rechtzeitig vor dem Trainingsauftakt am Montag hat die Eintracht die nächste zentrale Kader-Baustelle geschlossen. Robin Koch ist bereits der sechste Sommerneuzugang der SGE. Der robuste Innenverteidiger kommt von Premier-League-Absteiger Leeds United, muss aufgrund einer speziellen Klausel aber zunächst geliehen werden, bevor er nach kicker-Informationen zur Saison 2024/25 ablösefrei fest nach Frankfurt wechselt. In Leeds lief sein Vertrag noch bis 2024.

"Robin ist ein Typ, der auf und neben dem Platz vorangeht und Verantwortung übernimmt", lässt sich Sportvorstand Markus Krösche von den Frankfurtern zitieren. "Uns war es wichtig, neben den jungen und sehr talentierten Spielern, die wir hinzugewonnen haben, in der Verteidigung Qualitätsmerkmale wie Erfahrung und Führungsqualität hinzuzufügen und das Mannschaftsgerüst weiter stabil zu halten. Robin war in Leeds einer der Kapitäne, hat in der deutschen Nationalmannschaft gespielt und wird auch bei uns eine zentrale Rolle einnehmen."

Am vergangenen Mittwoch hatten die Frankfurt mit Ellyes Skhiri einen wichtigen Baustein präsentiert. Und auch Koch passt ins Konzept. Seine Erfahrung soll auf Sicht helfen, da Kapitän Sebastian Rode (32) in sein letztes Jahr als Profi geht und auch Makoto Hasebe mit mittlerweile 39 Jahren wohl auf seine letzte Saison zusteuert.

Koch kommt mit der Empfehlung aus 82 Bundesliga-Spielen (vier Tore) und 73 in der Premier League an den Main. Der achtmalige A-Nationalspieler will sich mit guten Leistungen in Frankfurt auch für die Heim-Europameisterschaft im nächsten Sommer in Position bringen. Weil er Bundestrainer Hansi Flick von sich überzeugen will, waren Manchester United und das angeblich ebenfalls interessierte Newcastle United trotz der finanziellen Verlockungen keine Option. Auch Bayer 04 Leverkusen buhlte um Koch.

Der aber will in Frankfurt die Rolle eines Leaders einnehmen, die er auch in Kaiserslautern (2015 bis 2017), Freiburg (2017 bis 2020) und Leeds (2020 bis 2023) innehatte.

"Der Klub zählt zu den renommiertesten Vereinen in der Bundesliga und war in den letzten Jahren auch in Europa ein Aushängeschild des deutschen Fußballs", sagt Koch über die Eintracht. "Mit dem neuen Trainer, dem starken Kader und den Möglichkeiten hier im Verein ist das für mich eine sehr spannende Herausforderung, die ich mit maximaler Motivation angehe. Ich bin in den letzten drei Spielzeiten in Leeds in der vielleicht stärksten Liga der Welt sehr gereift - als Fußballer, aber auch als Mensch. Das will ich jetzt wieder in der Bundesliga unter Beweis stellen."