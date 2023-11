"Bin nicht zufrieden": Defensivarbeit trübt Thorups Freude über den Startrekord

Obwohl Jess Thorup als Trainer von Augsburg noch ungeschlagen ist, zeigt sich der Däne unzufrieden. Die zahlreichen Gegentore ärgern den Coach.

Sieben Zähler holte Augsburg aus den ersten drei Bundesligaspielen unter Jess Thorup - Startrekord eines FCA-Trainers in der Bundesligageschichte. Doch von Freude über seinen gelungenen Einstieg war beim Dänen am Donnerstag nur wenig zu spüren. "Es war ein Okay-Start. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht zufrieden", lauteten die ersten Worte des 53-Jährigen auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die auswärtsstarken Hoffenheimer (Samstag, 15.30, LIVE! bei kicker) - 1899 gewann bisher alle fünf Bundesliga-Gastspiele.

Seine Unzufriedenheit liegt vor allem an den zahlreichen Gegentoren (22). Die Fuggerstädter kassierten in allen bisherigen zehn Ligaspielen mindestens einen Gegentreffer und liefen seit Thorpus Amtsbeginn immer einem Rückstand hinterher. "Wir müssen aufmerksamer agieren, enger zusammenzurücken und einen höheren Fokus auf die Defensivarbeit legen", so der Coach.

Uduokhai kehrt zurück

Im Vergleich zum Remis in Köln, wo sein Team zu viele Chancen zugelassen habe, könnte Felix Uduokhai nach seiner abgesessenen Sperre im Abwehrzentrum wieder für mehr Stabilisation sorgen. Ob der 26-Jährige, der an den ersten neun Spieltagen in der Startelf gestanden hatte, gegen die Kraichgauer beginnt, ließ Thorup offen. Beim Personal hat der Trainer generell die Qual der Wahl.

Dass der FCA trotz der Defensivschwäche unter Thorup ungeschlagen blieb, ist gleichzeitig auch ein Lob an die Offensive (neun Tore in drei Partien). Doch dem Trainer ist bewusst, dass sein Team sich nicht nur auf die starke Torquote verlassen kann. "Wenn wir in den Tabellen der europäischen Ligen auf die oberen Positionen schauen, sind diese Mannschaften hinten sehr stark und erzielen ein oder zwei Tore pro Partie. Wir können nicht sagen, wir müssen jedes Spiel drei, vier Tore schießen, um zu gewinnen", erklärt der Däne.

Thorup bezeichnet Friis nicht als seinen Freund

Gegen Hoffenheim sitzt neben Thorup erstmals der neue Co-Trainer Jacob Friis auf der FCA-Bank. Der 46-Jährige war der Wunschkandidat des neuen Cheftrainers. Als Freund bezeichnete Thorup seinen neuen Assistenten aber explizit nicht. "Er ist einer, der mich besser machen kann", so Thorup.

Gemeinsam mit seinem nun kompletten Trainerteam muss der Coach die Spielweise seiner Mannschaft aufgrund des Gegners etwas anpassen. Erstmals trifft Augsburg unter der Leitung Thorups auf eine Fünferkette. Sollten die Spieler die im Training aufgezeigten Räume in der TSG-Defensive finden und dabei nicht die eigene Abwehrarbeit vernachlässigen, dürfte Thorup die Pressekonferenz nach der Partie wohl mit positiveren Worten als am Donnerstag beginnen.