"Bin hier, um aufzusteigen": Hahn will Duisburg zurück in die 3. Liga bringen

Nach zwei Aufstiegen in Folge mit Preußen Münster hat Alexander Hahn eine neue Mission vor Augen. Mit dem jüngst in die Regionalliga abgestiegenen MSV Duisburg nimmt der 31 Jahre alte Verteidiger die umgehende Rückkehr ins Visier.

Mit Preußen Münster steig Alexander Hahn zuletzt zweimal in Folge auf, nun will er Duisburg in die 3. Liga zurückführen. IMAGO/Eibner

"Ich bin voller Tatendrang, will meine Qualität und meine Menschlichkeit auf und neben dem Platz für den Spielverein einbringen - und damit dazu beitragen, den größtmöglichen Erfolg für uns erreichen: ich bin hier, um aufzusteigen", lässt sich Alexander Hahn in einer Vereinsmitteilung zitieren. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger ließ sich am Montag als Neuzugang beim MSV Duisburg mit einer klaren Ansage vorstellen - und weiß, wovon er spricht.

Mit dem SC Preußen Münster ist Hahn schließlich in den vergangenen beiden Jahren erst aus der Regionalliga in die 3. Liga und in der jüngst abgeschlossenen Saison von dort umgehend in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Nun möchte er mit dem MSV sein persönliches Triple vervollständigen und den in die Viertklassigkeit abgestürzten Traditionsklub umgehend zurückführen.

Große Erfahrung und Qualitäten als Führungsspieler

"Dass wir Ali mit seinen beiden Aufstiegen in Folge im Gepäck vom Spielverein überzeugen konnten, freut uns sehr. Denn mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der die Regionalliga West kennt und weiß, was auf uns zukommt. Sein gutes Aufbauspiel mit dem linken Fuß, gepaart mit seiner Zweikampfstärke und seine Persönlichkeit als Führungsspieler werden unserem Team gut tun", ist sich Kaderplaner Chris Schmoldt sicher.

Die Erfahrung aus 58 Drittliga-Spielen (20 davon in der abgelaufenen Runde), fünf Einsätzen im DFB-Pokal sowie über 200 Spielen in der Regionalliga bringt Hahn mit nach Duisburg, wo sich der neue Trainer Dietmar Hirsch auf einen "zweikampfstarken Innenverteidiger" freut, der "seine Führungsqualitäten sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen" wird.