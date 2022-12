"Bin extrem motiviert": Sportdirektor Mann verlängert bei Hannover 96

Hannover 96 hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sportdirektor Marcus Mann vorzeitig bis Juni 2027 verlängert und setzt damit auf Kontinuität.

"Die Zusammenarbeit mit Marcus Mann ist von großem Vertrauen geprägt", sagte 96-Geschäftsführer Martin Kind auf der Vereins-Website zu der Verlängerung. "Ich freue mich sehr, dass wir mit dem neuen Vertrag für Marcus Mann langfristig für Kontinuität in der Sportlichen Leitung sorgen."

Mann wechselte im Juni 2021 zu den Roten und trat die Nachfolge von Gerhard Zuber an. Seine erste Saison war alles andere als einfach. Mit Jan Zimmermann und Christoph Dabrowski probierten sich zwei Trainer an der Seitenlinie, Erfolg wollte sich allerdings nicht einstellen. Zwar kletterte 96 in der Rückrunde auf Rang 11, doch die Leistungen des Teams entsprachen bei Weitem nicht den Erwartungen der Verantwortlichen.

Vor dieser Spielzeit installierte Mann dann Fürths Aufstiegstrainer Stefan Leitl als neuen Coach und gestaltete den Kader um. Etliche Neuzugänge entpuppten sich sofort als die erhofften Verstärkungen, unter anderem Havard Nielsen, Max Besuschkow oder Fabian Kunze. Mit Rang fünf hält Hannover Kontakt zu den Aufstiegsrängen, und auch die Zuschauer honorieren den Aufschwung im spielerischen Bereich.

"Wir haben einen neuen Weg eingeschlagen, der noch nicht am Ende ist und den ich in verantwortungsvoller Position weiter mit begleiten möchte", sagte Mann. "Ich freue mich auf die kommende Zeit und bin extrem motiviert, mit 96 die nächsten Schritte zu machen."