"Bin am Boden zerstört": Maguire verpasst EM - Grealish gestrichen

Am Donnerstagabend gab der englische Nationaltrainer Gareth Southgate seinen finalen Kader für die Europameisterschaft bekannt. Neben dem verletzungsbedingten Ausfall von Harry Maguire verzichtet er auch auf Jack Grealish.

Nachdem der englische Fußballverband am Donnerstagmorgen mit James Maddison (Tottenham) und Curtis Jones (Liverpool) die ersten zwei Spieler offiziell aus dem ursprünglich 33-köpfigen vorläufigen EM-Kader gestrichen hatte, veröffentlichte die Three Lions am Abend den finalen Kader. Nationaltrainer Gareth Southgate verzichtet auch auf Jarell Quansah (Liverpool), Jarrad Branthwaite (Everton), Jack Grealish (Manchester City), James Trafford (Burnley) und Harry Maguire (Manchester United).

Vielleicht habe ich mich zu sehr angestrengt, um es zu schaffen. Harry Maguire

Letztgenannter äußerte sich bereits zu seinem Aus. "Ich bin am Boden zerstört, dass ich nicht für England bei der Europameisterschaft diesen Sommer ausgewählt wurde", schrieb der Abwehrspieler auf seinem Instagram-Account. Den Grund fügte der 31-Jährige auch gleich hinzu. Seine Wadenverletzung, an der er seit April laboriert, stellte sich als zu schwerwiegend heraus. "Trotz meiner Bemühungen konnte ich eine Wadenverletzung nicht überwinden. Vielleicht habe ich mich zu sehr angestrengt, um es zu schaffen", so Maguire.

Grealish kam bei den vergangenen Großereignissen meist als Joker zum Einsatz

Bei Grealish hingegen ist die Nichtberücksichtigung rein sportlicher Natur. Der 28-Jährige knüpfte in der abgelaufenen Spielzeit nicht an seine Leistungen aus der Triple-Saison an und erzielte für ManCity in wettbewerbsübergreifend 36 Spielen lediglich drei Tore. In der Premier League beorderte Pep Guardiola ihn gar nur zehnmal in die Startelf.

Schon bei den vergangenen zwei Großereignissen, der EM 2021 und der WM in Katar, spielte Grealish eine etwas untergeordnete Rolle in den Planungen von Southgate. Der Außenspieler kam meist als Joker zum Einsatz: In Katar wurde er in allen fünf Begegnungen eingewechselt, bei der vorherigen EM kam er viermal von der Bank (einmal Startelf, zweimal nicht eingesetzt).

Freuen dürfen sich hingegen der erst 20-jährige Debütant Adam Wharton und Eberechi Eze von Crystal Palace. Eze bekam unter anderem den Vorzug vor Grealish.